Молотком по голові - за розслідування корупції?

Тиждень тому на дніпродзержинця Віталія Купрія напавневідомий з молотком. Купрій дивом врятувався. Напад - це реакція високопосадовців на викриття їх незаконної діяльності, впевнений постраждалий.

Струс мозку від нападника

Приблизно опівдні 3 квітня з управління юстиції у Дніпродзержинську вийшов депутат місцевої ради й активіст по боротьбі з корупцією Віталій Купрій. Він був на зустрічі у виконавчій службі. Коли депутат сідав за кермо, на нього накинувся чоловік з молотком. Нападник намагався вцілити Віталію у голову.

«Я вдарив його ногами і вибив молоток з рук, - розповідає Купрій. – Потім ми почали боротися. Я не давав йому підняти знаряддя з землі».

На бійку звернули увагу перехожі. Серед них – два хлопці. Спочатку вони не розуміли, що відбувається. Депутат покликав їх на допомогу. Молодики відразу підключилися – один підняв молоток, а другий почав рознімати чоловіків. Депутат міцно тримав нападника, той почав вириватись. Бандит різко вирвав руки і вдарив Купрія по лобі.

«Мені вдалося зняти з нападника гумову рукавичку», - говорить Віталій. Він отримав струс мозку, надрив зв`язок на стопі та садна на обличчі та коліні.

Віталій запам`ятав зовнішність злодія: зріст близько 185 см, міцно складений, не молодший 30 років. По обличчю нападника можна припустити, що він з неблагополучного середовища. Цілком можливо, деякий час злодій провів в ув`язненні. Він використовував молоток вагою у 800 г. Така оцінка спеціаліста, який був на місці події.

Депутат підозрює мера

Міліція вбачає у випадку лише хуліганство. Саме за цією статею і порушили кримінальну справу, повідомляє прес-служба УМВС Дніпропетровської області. Правозахисник не згоден з таким рішенням. Він впевнений, що злочинець хотів його вбити.

«Нападник підбіг до мене ззаду і цілив у потилицю, - аргументує постраждалий. – Це замах на вбивство».

Він пов`язує напад зі своєю професійною діяльністю і звинувачує в усьому мера Дніпродзержинська Станіслава Сафронова. Купрій займається розслідуванням діяльності міського голови. Віталій стверджує, що в нього є факти щодо порушення мером закону. Півроку тому депутат підготував проект рішення про дострокове припинення повноважень Сафронова.

У тому, що це замах на вбивство з політичними мотивами, впевнений і радник керівника «Свободи» Андрій Денисенко. На його думку, Купрій є реальним претендентом на посаду міського голови та кандидат на вибори до Верховної Ради по мажоритарному округу. Таким чином, на думку Денисенка, опозиційного політика хочуть знищити.

Сам міський голова вважає, що Купрій займається "самопіаром, хронічним байдикуванням і ухиляється від сплати податків".

«Я не маю жодного відношення до організації нападу на Віталія Купрія. А звинувачення на мою адресу вважаю черговою спробою депутата підвищити свій рейтинг серед населення. Але у Дніпродзержинську живуть розумні люди, і я впевнений, з цієї ситуації вони самі можуть зробити висновки: хто дійсно працює на благо міста і його мешканців, а хто тільки й робить, що критикує та займається «самопіаром», - заявив Станіслав Сафронов.

Провокацію спланував Купрій?

В день нападу Віталій не збирався до управління юстиції.

«Мене туди запросили за надуманими підставами, - впевнений депутат. – Зловмисник чекав на мене. А сигнал йому могли дати ті, хто мене запросив на зустріч».

Про знаходження депутата у день нападу знали три людини. Це начальник управління юстиції, виконавець та депутат від Партії Регіонів Галина Куроп`ятникова. У минулому році депутатку відсторонили від посади за заявою Віталія Купрія до прокуратури про крадіжку білборду. Жінку засудили до року ув’язнення з іспитовим строком. Але мер міста поновив обвинувачену на роботі, говорить правозахисник.

З Купрієм депутатку пов`язує й інша історія з білбордами, які до минулого року були у власності його матері. На вимогу КП «Міська інформаційна служба» і за рішенням суду частина цих білбордів має бути демонтована. На них правозахисники і опозиційні депутати розміщували інформацію з критикою влади, закликами до участі в акціях протесту, тощо. У цій справі КП «МІС» виграло три інстанції суду. За їх рішенням мати Віталія має виплатити комунальникам 120 тис. грн. Правозахисник вважає це незаконним і вже звернувся до Європейського суду з прав людини.

«Мати Купрія має виплатити гроші, тож я, як ніхто, зацікавлена в доброму здоров`ї їх обох, - говорить Галина Куроп`ятникова. – Відношусь до нього так само, як і до інших рекламодавців. Аби тільки він дотримувався умов оплати».

Галина Куроп`ятникова вважає, що замовник нападу - сам депутат. Вона розцінює інцидент як заздалегідь сплановану Купрієм провокацію. Таким чином правозахисник хоче ще більше очорнити її репутацію.

«Ніякої політики у нападі немає, - впевнена Галина Куроп`ятникова. - З Віталієм ми знайомі третій рік. За цей час я бачила методи, які він використовує. Вони не зовсім чисті. І такий інцидент у його стилі».

Минулого року в одній з місцевих газет Купрій надрукував відкритого листа прокурору про корупційну діяльність мера міста. У тому числі і КП «Міс», яке на той час очолювала Куроп`ятникова. Купрій звертався від імені ГО «Дніпродзержинська Правозахисна Спілка». Депутатка подала позов до суду щодо захисту ділової репутації КП «Міс». Збитки оцінили у 170 тис. грн. Хоча у матеріалах справи немає доказів про завдання збитків, говорять юристи. Але за фактом порушили кримінальну справу. На все майно Віталія наклали арешт.

«За те, що мене підозрюють у причетності до нападу, я теж хотіла подавати до суду», - говорить депутатка.

Без охорони – ні кроку

Зараз Віталій Купрій виїхав з міста і знаходиться у друзів. Він написав заяву у міліцію щодо надання охорони на час розслідування нападу.

«Якщо проігнорують, буду оскаржувати їхню бездіяльність аж до Європейського суду, - говорить Купрій. – Але персональна охорона в мене тепер буде у будь-якому випадку, навіть якщо і платна».

Депутат вже підготував лист-звернення для публікації у ЗМІ. Віталій Купрій збирається заручитися підтримкою нардепів і підняти питання криміналізації Дніпродзержинська на державному рівні.

Це вже другий замах на Купрія. Вперше на нього напали 10 листопада 2011 р. Того дня депутат збирався подавати до міськради проект з питанням про притягнення мера до відповідальності за корупцію.

Біля офісу депутата перестріли два чоловіки. Розпочалася бійка, після якої Віталія штовхнули в яму глибиною в 3,5 м. Купрію зламали плече і пальці ступні. Портмоне з ноутбуком в нього не забрали.

Після першого замаху міліція відмовила депутату у наданні охорони. Віталій Купрій встановив в офісі і у будинку відеоспостереження, нові двері, на вікна – металеві решітки. У Купрія завжди напоготові вогнепальна зброя.

«Чесно кажучи, думав, що після моїх заяв злочинці не наважаться на напад посеред білого дня біля державної установи», - говорить Віталій.

Довідка. Віталій Купрій – депутат Дніпродзержинської міськради, голова фракції «Україна Майбутнього» в міськраді, заступник голови Комітету по правах людини громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Веде активну боротьбу з корупцією у місті. За його заявами порушено більше десятка кримінальних справ, до яких причетні посадові особи міськради.

Світлана Рибка, Центр інформації про права людини, Дніпропетровськ

