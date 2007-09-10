Кінологи із собаками пікетуватимуть мерію

Сьогодні о 12.00 члени Кінологічної спілки України пікетуватимуть Київську міську раду (вул. Хрещатик 36), акцію протесту пройде під гаслом: «Голубченко! Припини полювання на кінологічну спілку!».

Як повідомили УНІАН у Кінологічній спілці України, десятки членів об’єднання мають намір взяти участь в акції разом зі своїми собаками, які отримали численні нагороди на українських та міжнародних виставках і змаганнях, мають чемпіонські титули, несуть службу в силових відомствах, знімаються в кіно. Серед них - відомий пес-актор МУХТАР.