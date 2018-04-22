Київський мер робить замах на «права» нацистів

Видання Конгресу Українських Націоналістів (КУН), однієї з правоекстремістських організацій коаліції «Наша Україна» президента Віктора Ющенка, газета «Нація і держава» (La Nation et l’Etat), від 5 вересня скаржиться за підписом козацького старшини Євгенія Петренка про те, що поліція Києва «жорстоко» розігнала виставку «української літератури» і пропаганди на честь «героїв УПА», встановлену на головній площі Києва - Майдані Незалежності. Мова йде про кіоски з нацистською і антисемітською пропагандою, про яку ми писали в журналі «Le Monde diplomatique» в серпні 2007 (чит. «Як українські націоналісти переписують історію»).

За словами мера міста, продавці так званої «української символіки» продавали «Mein Kampf» Гітлера. Газета «Вечірній Київ» від 14 вересня уточнює, що там також можна було знайти антисемітський памфлет «Протоколи саги Сіона» і праці нацистської ідеології Альфреда Розенберга, поширювані академією МАУП. Подібний вид літератури є і в інших книгарнях і кіосках Києва.

Радикальні націоналісти мобілізуються проти цього замаху на їх свободу вираження. Акція протесту пройшла з очікуваною підтримкою неофашистських організацій УНА, КУН, «Свобода» - це не дивно, але вражаючим (наївним?) було бачити там «демократичну» помаранчеву партію «Пора» (екс-ударна група помаранчевої революції, що фінансується Соросом) і юного націоналістичного лідера Юрія Луценка, що представляє виборчу коаліцію «Наша Україна – Народна Самооборона», очолювану президентом Ющенком.

«Скандал» піднімає шквал обурення. «Істинні демократи» здригаються від обурення, нагадуючи, що помаранчевий Київ став містом-символом свобод. Куди ми йдемо, якщо заборонятимемо Гітлера, Розенберга і памфлети МАУПу про «єврейську диктатуру» в Україні? З іншого боку, освітня установа МАУП, академія менеджменту, буде позбавлена підтримки (субсидій?) держави.

Не збавляючи кроку, «вбивці демократії» ризикують захопитися рок-концертами і «готичною музикою», яка оспівує славу українського батальйону Вермахту «Nachtigall», концертами, криками, що іноді завершуються « Sieg Heil!», «Убий єврея!», «Убий росіянина!».

Жан-Марі Шов‘є,французьке видання L’actualite en Direct

Переклад - Марина Кумеда, Тетяна Печончик