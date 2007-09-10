Вибухи на Рівненському полігоні руйнують будинки людей

Мешканці сіл поблизу Рівненського полігону заявляють, що утилізація військовими боєприпасів на цьому полігоні призводить до руйнування їхніх будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, мешканці сіл Мала Любаша та Борщівка Костопільського району на Рівненщині у зверненні до голови облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА висловили занепокоєння потужними вибухами на Рівненському полігоні, стверджуючи, що ці вибухи руйнують їхні будинки.

У свою чергу губернатор, який вже двічі зустрічався з мешканцями сіл, запевнив їх, що надалі військові зменшуватимуть кількість боєприпасів, які одночасно закладають для підриву, аби рівень шуму відповідав допустимим нормам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, нині на Рівненському полігоні знищують залишкові застарілі запаси артилерійських снарядів на мін, які привозять сюди з військового складів у Хмельницькій області. Підривні роботи під контролем командувача 13-м армійським корпусом генерал-лейтенанта Сергія ГОРОШНІКОВА виконує київське ЗАТ «Трансімпекс».

Спочатку потужність вибухів становила 300 кг тротилового еквіваленту. Однак після нарікань місцевих жителів, у яких під час вибухів стали вібрувати будинки, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не дала згоди на проведення таких робіт, доки потужність вибухів не буде зменшена.

Згідно з результатами перевірки фахівців районних санітарно-епідеміологічних станцій області, яку вони проводили за дорученням голови облдержадміністрації, встановлено, що рівень шуму під час знищення боєприпасів у цих селах перевищує допустимі норми.

Після перевірки цих робіт місцевими фахівцями на чолі з головою облдержадміністрації та консультацій з громадськістю потужність вибухів зменшено до 100 кг тротилового еквіваленту. Фірма «Трансімпекс» нині готує матеріали для повторного засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою одержання офіційного дозволу на проведення таких робіт.

Між тим, військові спеціалісти зазначають, що з метою уникнення ситуації, яка сталася у селі Новобогданівка, краще все-таки покінчити із застарілими боєприпасами саме у такий спосіб. Адже використати їх для розробки гранітних і базальтових кар’єрів неможливо. Фахівці твердять, що такої роботи їм вистачить на кілька десятків років. Проводячи щодня в середньому по десять вибухів, до кінця 2007 троку вони планують на Рівненському полігоні (займає кілька десятків тисяч гектарів) знищити понад 520 тонн боєприпасів.