Данський Гельсінський комітет вважає суд над Іващенком нечесним

Данський Гельсінський комітет вважає, що вирок колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони Валерію Іващенку не став результатом чесного судового процесу в судовій системі, що поважала б верховенство права та базові принципи прав людини.

Про це йдеться у прес-релізі Комітету, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, зазначається, що Данський Гельсінський комітет уважно стежив за справою В.Іващенка з початку 2011 року.

При цьому, Комітет звернув увагу на те, що дії та рішення, за яких засуджено В.Іващенка, в інших країнах розглядалися б як нормальна політична діяльність, яка потенційно може призвести до політичної, а не кримінальної відповідальності.

У прес-релізі також звертається увага на те, що статті 364 та 365 Кримінального кодексу України, які інкримінувалися В.Іващенку, залишились ще з радянських часів, коли зловживання владою мало зовсім інше значення, ніж зараз.

Данський Гельсінський комітет звернув також увагу на молодий вік усіх трьох суддів, які судили В.Іващенка.

“Одна суддя (Оксана Царевич) навіть ще не була призначена постійним суддею”, - написано в прес-релізі.

У прес-релізі також зазначається, що В.Іващенко провів в ув’язненні 19 місяців, при цьому не було встановлено жодних часових обмежень на попереднє утримування в ув’язненні, а також судом не було надано належних підстав для такого тривалого утримання.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 р. Печерський районний суд Києва засудив В.Іващенка до 5 років ув’язнення.

В.Іващенка також позбавлено другого рангу державного службовця та права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.