До справи про ”чорних трансплантологів” долучили меддовідки з України

Ізраїльська прокуратура долучила до справи так званих "чорних трансплантологів" нові матеріали, отримані, зокрема, з України.

Як повідомляє Німецька хвиля, до справи про нелегальну трансплантацію органів додалися медичні довідки з українських регіональних лікарень, які засвідчують факти операцій із пересадки донорських органів в Україні.

Інші подробиці поки не відомі, описує Німецька хвиля хід недільного судового засідання зі справи "чорних трансплантологів".

Під час засідання ішлося передусім про запобіжний захід щодо основних фігурантів справи - Мухаммада ДЖАТА та Хассана ЗАХАЛКЕ.

М. ДЖАТ проходить нині перевірку на нервово-психічну придатність, а захист Х. ЗАХАЛКЕ домагається визначення для нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Адвокат М. ЗАХАЛКЕ Леонід ПАРХОВНИК наголосив, що його підзахисний був другорядною людиною у справі, тому об`єктивних причин утримувати його під тюремним арештом на час судового процесу немає.

Експерти з юриспруденції нині не беруться прогнозувати, як далі розвиватиметься ця безпрецедентна у судовій практиці Ізраїлю справа. Наступні судові слухання відбудуться за два тижні.