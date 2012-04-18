КС: Засуджені до позбавлення волі мають право на участь у судових засіданнях

Конституційний Суд України визнав за особами, які засуджені до позбавлення волі, право особисто брати участь у судових засіданнях у цивільних справах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні, дослідивши звернення громадянина А.П.Трояна, який, будучи засудженим та відбуваючи покарання у кримінально-виконавчій установі, порушив питання, чи має він як засуджений право брати участь в судовому процесі у справах цивільної юрисдикції, оскільки суди дане питання вирішували по-різному: одні визнавали таке право, інші відмовляли у задоволенні таких вимог.

Вивчивши конституційне подання, КС дійшов висновку, що кожен громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальному порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізації та інстанцій, в тому числі і особа, яка засуджена і відбуває кримінальне покарання в установах пенітенціарної системи.

Разом з тим законом не врегульовано порядок забезпечення особистої участі засудженого, який відбуває кримінальне покарання у вигляді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічного ув’язнення, у розгляді судової справи як сторони.

Як зазначається в рішенні КС, рішення про порядок участі засудженого як сторони у розгляді справи зобов’язаний приймати суд у порядку та на умовах визначених відповідним процесуальним законом.