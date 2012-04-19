ГПУ порушила справу проти судді, який на смерть збив людину

Справу порушено за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

15 квітня за даним фактом Нікопольським міськвідділом міліції було порушено аналогічну кримінальну справу.

17 квітня прокурор Дніпропетровської області Наталя Марчук винесла постанову про визначення підслідності у кримінальній справі за слідчими органами прокуратури області. Проведення досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, суддя міського суду Орджонікідзе Дніпропетровської області підозрюється у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком, яке сталося 14 квітня на території Нікопольського району. 15 квітня о 6.30 ранку на автотрасі між Орджонікідзе та селом Шолохове було знайдено тіло чоловіка, 1976 року народження, з черепно-мозковою травмою та переломом ніг. Автомобілем на момент ДТП за довіреністю керував суддя. Аналогічна довіреність є у рідного брата судді – колишнього працівника міліції.

Згідно з діючим законодавством, кримінальна справа проти судді може бути порушена лише Генеральною прокуратурою України.