Земельна реформа: як захистити інтереси селян

Земельна реформа є вкрай важливим елементом реформування всієї системи господарювання. Втім, ця максима ще не означає, ніби потрібно якомога швидше й огульно розпродувати землю. Або вдаватись до інших непродуманих рішень, що для наших очільників, схоже, є чи не найхарактернішою звичкою. Якщо будь-яку іншу реформу можна рухати експериментальним шляхом, - щодо реформи земельної це неможливо. Бо, на додачу до решти підвалин вітчизняної економіки, що порівняно недавно здавалися всім нам "вічними" і "непорушними", втратимо й цей унікальний та надійний ресурс. Назавжди.

Відомо: в цивілізованому світі замкнутий цикл виробництва, переробки й реалізації сільськогосподарської продукції є нормою. В Україні, що колись вважалася «житницею Європи», такий цикл відсутній. Селяни на фермерських чи приватних ділянках самотужки вирощують, зберігають і продають урожай. Звісно, якщо в цей технологічний ланцюжок раптом не втрутиться якийсь латифундист. Таких в нашій країні з кожним роком стає все більше. Не гребують зайняттям агробізнесом навіть деякі «співучі ректори». Бізнесом по-українськи, тобто присвоюванням чужого врожаю.

Зупинити ж латифундиста реально лише в разі, якщо він скоїть щось вкрай соціально небезпечне. Скажімо, власноруч із особливою жорстокістю заб’є якогось чолов’ягу (як це трапилося кілька років тому з народним депутатом України, нині ув’язненим Лозинським). Якщо ж «замовлення» виконає не сам фінансовий магнат, а хтось із його «шісток», навіть найпрофесійніший слідчий не зуміє довести порушену кримінальну справу до логічного кінця, себто до суду. Першопричина ж конфлікту, земля, експлуатуватиметься не менш безжалісно, як і до інциденту з «неслухняним рабом».

МАЄМО АЖ 80 ВІДСОТКІВ ВСІХ СВІТОВИХ ЧОРНОЗЕМІВ. ПРОТЕ…БІДНІ

Нині будь-хто відчуває подорожчання продуктів харчування на власному гаманці. Наврядчи пересічній людині поясниш, що якихось півтора десятки років тому на ринок за продуктами для всієї родини можна було йти з десятьма-двадцятьма гривнями. Сьогодні за ті 10 грн. купиш хіба що два буханці хлібу. Попит на продукти харчування, що постійно зростає, спостерігається не лише у нас, - в усьому світі. Тож ті, хто вміло скористалися даною обставиною й накопичили чималу суму коштів, воліли б вкласти їх у придбання нових земельних площ. Надто наших чорноземів.

Здавалося б, це не так вже й погано, коли заможна людина придбаває (на себе, на рідню, на кумів / сватів) землю, що тимчасово не обробляється? Бо ж не самі гаруватимуть на ланах оті куми зі сватами, знадобляться робочі руки, отже, з’являться нарешті обіцяні одним з останніх президентів України нові робочі місця?

Та в реальному житті все виглядає прозаїчніше. Що більша концентрація землі в одних руках, то менша зайнятість на селі.

- Упродовж попереднього «пострадянського» періоду в України створився чималий прошарок ділків, які заробили свої капітали на неврахованих землях, - зазначає голова Державної агенції земельних ресурсів України Сергій Тимченко. – Швидкому збагаченню цих людей сприяла й непрописаність правил аукціонів з продажу землі. Тепер ці ділки всіляко гальмують земельну реформу, надто зароблених ними досить грубих грошей достатньо для того, аби делегувати «своїх» людей на посади голів сільських та селищних рад, на купівлю ЗМІ (аби ті втовкмачували людям, ніби їм невигідно розпоряджатися своїм майном).

Таке становище в деяких регіонах, з подачі влади, визнано неприпустимим. Бо ж формування ринку земель сільськогосподарського призначення не може тривати до безкінечності.

З-поміж таких регіонів чи не найпередовішою стала Дніпропетровщина. Впродовж грудня 2011 – березня 2012 років там відбулися три мозкові штурми, на яких викристалізувалася концепція створення Громадської платформи впровадження земельної реформи та склад ініціативної групи.

Учасники заходів (спостерігати за перебігом яких може будь-хто, достатньо набрати в Інтернет-пошуковику назву новоствореного об’єднання) дійшли висновку: аби забезпечити захист прав та представлення всіх груп інтересів, потрібно залучити до моніторингу впровадження земельної реформи в області представників усіх зацікавлених сторін. Тільки в такому разі реформа має шанс перетворитися з непопулярної на популярну.

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ НАДДНІПРЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА?

- Для нашого регіону успішне проведення земельної реформи є особливо важливим, адже Дніпропетровщина посідає друге місце в країні за площею орних земель, - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод. – Виходячи з цього, розвиток сільського господарства визначено одним з пріоритетних кластерів в Комплексній стратегії розвитку регіону. Опитування показали, що основною причиною заперечення проведення земельної реформи є багато проблемних питань, що потребують вирішення на місцевому та державному рівнях ще до початку проведення реформи, та недостатня поінформованість населення про її цілі та наслідки.

Хто ж так старанно заважає неминучому процесові формування ринку земель сільськогосподарського призначення?

Насамперед це – політичні партії лівого спрямування, чия діяльність зазвичай активізується напередодні передвиборної кампанії.

Альтернативне рішення, що пропонується близькими до комуністичної та соціалістичної партій громадськими осередками, полягає в наданні землі у власність лише працюючому власникові з обмеженням застосування найманої праці.

Окремі політичні лідери українського суспільства (вони переважно перебувають в опозиції) пропонують перетворити інститут оренди землі у спадковий.

Та, крім цих заполітизованих груп громадян, у земельної реформи є й природні опоненти. Це власники земельних ділянок, які бояться, що їхню землю відберуть навіть без пояснень. Це власники земельних ділянок, які самі обробляють свою землю. Крім них, проти земельної реформи виступають фермери і сільськогосподарські підприємства, а також громадяни, які не мають землі.

Якщо не інформувати представників цих двох впливових груп про переваги законопроекту, що нині ретельно вивчається в парламенті, люди, побоюючись втрат, реформу не підтримають.

Голова Державної агенції земельних ресурсів України Сергій Тимченко вже провів понад 15 тисяч сходів мешканців сіл у всіх областях України, на яких намагався заспокоїти народ. Мовляв, законопроект іще «живий», себто його можна й потрібно змінювати, вносити поправки. Швидше за все, законопроект розглядатиметься у ВР тільки після виборів 28 жовтня; а схвалять його остаточно не раніше 2013-го року.

«Реформа йде і триватиме, попри будь-які політичні потрясіння…», - зауважує заступник виконавчого директора МФ «Відродженння» Інна Підлуська.

ГЛИТАЙ, АБО Ж ПАВУК

- Ситуація із земельною реформою така ж, як і зі всіма іншими реформами, - каже директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська. – В Україні кожен знає: без реформи ажніяк не обійтись!. Проте згодом починають дружно стверджувати, ніби в дійсності ота реформа – вкрай невдала, вкрай погана. Вже маємо сумний досвід прийняття Податкового кодексу (коли в Києві певний час вирував податковий Майдан – авт.). Якщо справді не хочемо повторення тих подій, потрібен ретельно продуманий публічний документ; без нього реформа «не піде». Варто пам’ятати й про те, що в ході реалізації цього документу за визначенням не може не бути людей, які «проти». Позаяк кожен з них об’єктивно втрачає…

Як підкреслює Сергій Тимченко, без участі правозахисників і громадських організацій провести земельну реформу буде вкрай складно.

Загалом же в країні налічується від 3 до 5 млрд. гектарів незапитаних земельних паїв (приміром, селянин, який мав право володіння певною площею, помер, а спадкоємці з якоїсь причини не заявили про свої претензії на пай).

За даними, якими володіє Державна агенція земельних ресурсів, реально розпайовані в Україні 27 млн. га, між тим зареєстровані договори оренди є на 17, 2 млн. га. Себто, близько 10 млн. гектарів нині обробляються в тіні. За ці землі й точиться запекла боротьба, бо втрачати їх деяким бізнесменам (які «вичавили» з «нічийної» землі свої надприбутки) ой як не хочеться! Оті «глитаї» зараз не шкодують грошей на підкуп чиновників, на залякування людей, спотворюючи в такий спосіб мету земельної реформи.

Олег БАЗАК,Центр інформації про права людини, для УНІАН