Донецькі шахтарі-інваліди пікетують Кабмін

Донецькі шахтарі-інваліди пікетують сьогодні Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, шахтарі встановили намет у Маріїнському парку навпроти будівлі Кабінету Міністрів і розмітили плакат з написом «Уряд Януковича знущається з шахтарів-інвалідів».

Частина учасників акції розмістилась біля будівлі уряду. Через деякий час до них вийшов міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ, який запропонував шахтарям висловити всі їх вимоги.

Після короткої розмови С.ТУЛУБ повернувся в будівлю уряду, направивши до шахтарів свого представника.

Як повідомляв УНІАН, піша хода Донецькою області з вимогою виплатити страховки і регреси шахтарі-інваліди почали 31 серпня. В акції беруть участь 14 гірників-інвалідів. Основними вимогами шахтарів є правильний перерахунок сум відшкодування збитків, а також сум щомісячних страхових виплат з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати.

Крім того, інваліди-регресники вимагають притягати до кримінальної відповідальності посадовців, які допускали систематичні правопорушення при розрахунку цих виплат.

10 вересня міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ на прес-конференції в УНІАН повідомив, що пропонує створити робочу групу для обговорення вимог шахтарів-регресників.

“Я готовий, щоб ми зібрались у робочу групу, вислухали, які вимоги у шахтарів-регресників, спільно розробили проект закону України і направили його до Верховної Ради. Якщо це буде доречно – нехай Верховна Рада проголосує, ми виконуватимемо той закон, який буде проголосований і підписаний Президентом України”, - сказав М.ПАПІЄВ.