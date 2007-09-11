Столична влада взяла під контроль міграційну ситуацію в місті

Київська влада взяла під контроль міграційну ситуацію в місті. Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на інформацію першого заступника голови міськдержадміністрації Дениса БАССА.

За його словами, за дорученням Київського міського голови було створено Координаційну раду з регулювання міграційних процесів у столиці, яка буде дорадчим органом при КМДА. Основним завданням цієї ради, повідомив Д.БАСС, є координація взаємодії відповідних органів виконавчої влади та регулювання питань, що стосуються біженців та інших нелегальних мігрантів.

Він також додав, що Координаційна рада аналізуватиме міграційну ситуацію в столиці, проводитиме оцінки ризиків, пов’язаних із розповсюдженням мігрантами небезпечних захворювань, готуватиме пропозиції щодо ініціювання внесення змін до чинного законодавства. Представники ради також братимуть участь у формуванні пропозицій до регіональних програм, спрямованих на вирішення питань у сфері міграції.

До складу ради ввійшли як представники міської адміністрації, так і профільних служб: управління у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України; управління міграційної служби Державного комітету України у справах національностей та релігій; Київського міського центру зайнятості; представники прокуратури, управління юстиції та регіонального оперативно-розшукового відділу управління Державної прикордонної служби.