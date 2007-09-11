Більшість українців не вірять у чесність і прозорість виборів

За даними опитування, проведеного українським представництвом Міжнародного фонду Transition Democracyfund, більшість виборців не вірять в чесність і прозорість дострокових виборів до Верховної Ради України. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві представник місії TDF в Україні Костянтин КОРЖ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, згідно з результатами опитування, 71% респондентів сумніваються, що під час підрахунку голосів не будуть використані елементи фальсифікації.

За інформацією К.КОРЖА, майже кожен п`ятий з опитаних (23%) вважає, що волевиявлення виборців буде повністю спотворене фальсифікаціями, 48% відзначають, що елементи фальсифікації матимуть місце лише частково, і лише 17% респондентів вважають, що фальсифікації при підрахунку голосів не буде.

За словами К.КОРЖА, оптимістично налаштованих виборців, які вірять в чесні і прозорі вибори, більше серед прихильників Партії регіонів і Блоку «Наша Україна-Народна самооборона», тоді як найбільш песимістичні позиції в цьому питанні займають виборці КПУ, СПУ і БЮТ.

Разом з тим, відповідаючи на питання «Як ви вважаєте, чи покращає ситуація в країні після дострокових парламентських виборів», 29% опитаних сказали, що прогнозують погіршення, 24% - сподіваються на поліпшення ситуації, і важко дати відповідь на питання однозначно 46,4% респондентів.

Дослідження проводилися з 3 по 5 вересня 2007 року методом вуличного опитування в обласних центрах, райцентрах і малих містах України.

В опитуванні взяли участь 3600 респондентів, статистична похибка не перевищує 3,1%.