Дійовими особами конституційного процесу мають бути не політики, а громадяни

Українські громадські організації та їх лідери з більшості регіонів України звернулися до політичних сил та органів влади із застереженням – ухвалення нової Конституції не може бути справою лише якоїсь однієї партії чи тих людей, для кого політика є професією або сферою занять.

Про це йдеться у заяві громадських організацій, громадських діячів, ЗМІ та журналістів з приводу конституційної реформи, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Підписанти заявляють, що Україна потребує нового суспільного договору між громадянами, закріпленого новою редакцією Конституції.

«Суспільний договір як комплекс принципів та правил співжиття у суспільстві – це справа самого громадянського суспільства, а влада – система забезпечення погодження, захисту та реалізації інтересів суспільства. Конституцію має ухвалювати громадянське суспільство, а ті громадяни, що беруть на себе виконання політичних функцій у державі, мусять її дотримуватися», - йдеться у тексті заяви.

Представники громадянського суспільства заявляють, що саме громадяни України мають бути дійовими особами конституційного процесу. «Громадяни, як засновники держави, мають виробити правила власної самоорганізації, організації системи управління та умови найму й функціонування менеджерів – політиків», - йдеться у тексті заяви.

На думку представників громадянського суспільства, новообрана Верховна Рада VI-го скликання має ухвалити лише ті зміни до Конституції, що передбачатимуть скликання установчих зборів – Конституційної Асамблеї для прийняття нової Конституції України.

«Делегати Конституційної Асамблеї мають бути обрані лише громадянами України і не будуть мати права обиратися до будь-яких органів державної влади протягом наступних 10 років. Вони і ухвалять Основний закон не для себе чи своїх партій, а в інтересах загального блага суспільства й громадян», - говориться в заяві.

Представники громадянського суспільства пропонують, аби ухвалена Конституційною Асамблеєю Конституція після широкого громадського обговорення була введена в дію рішенням Всеукраїнського референдуму прямої дії. «Після цього необхідно провести почергово вибори місцевих та центральних органів влади», - говориться в заяві.

Заяву підписали біля сотні громадських організацій та окремих громадських діячів, журналістів, серед яких - Комітет моніторингу свободи преси в Криму, Донецьке відділення Комітету виборців України, Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи», Український культурологічний незалежний часопис Ї, Громадський форум Львова, НГО «За права кожного», м. Кременчук, Сумська обласна організація «Сумський прес-клуб», Харківська правозахисна група, Харківське відділення Комітету виборців України, Газета «Вгору», м. Херсон, Луганська обласна громадська організація «Наш Вибір» та інші.