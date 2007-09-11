Фестиваль білоруського року «Право бути вільним» у Луцьку

22 вересня в Луцьку пройде фестиваль білоруського року «Право бути вільним».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, імпреза покликана привернути увагу до права білоруських музикантів на свободу творчості, «на право людей слухати свою улюблену музику, незалежно від бажання (чи небажання) влади».

Фестиваль проходитиме під патронатом міської влади. Виступи відбудуться в суботу, 22 вересня, в Центральному парку імені Лесі Українки.

Для білоруських гостей буде організовано місце під наметове містечко.

У фестивалі візьмуть участь рок-гурти ZET, Крама, Neuro Dubel, ULIS, Indiga, Znich, Tav.Mauzer, B:N:, Сьцяна (Білорусь) і Тінь Сонця (Україна).

Ініціатором проведення фестивалю виступила «Білоруська музична альтернатива».