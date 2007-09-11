На Прикарпатті встановлять пам’ятник євреям, розстріляним під час війни

На Прикарпатті встановлять пам’ятник євреям, розстріляним фашистами під час війни.

Як повідомили УНІАН у Надвірнянській райдержадміністрації пам’ятник євреям буде споруджено на території села Лоєва Надвірнянського району на місці братської могили розстріляних євреїв.

Відкриття пам’ятника заплановано на 20 вересня.

За архівними даними і свідченнями очевидців, зібраними співробітниками Міжнародного центру толерантності, у вересні 1942 року німці тут розстріляли від 2 до 4 тис. людей.

Нині на місці трагічних подій ведуться роботи із впорядкування могили, прилеглої території, прокладається дорога до місця поховання і завершується робота над пам`ятником, який буде встановлений до 65-х роковин з часу трагедії.

Активну допомогу в цьому надає сільська громада на чолі з її головою Михайлом ПЛІЩУКОМ. За словами сільського голови, встановлення пам’ятника на могилі розстріляних євреїв є значущою подією «перш за все, для рідних і близьких тих, хто став жертвами фашизму». «Але ще більш важливою ця робота є для всього нашого українського суспільства, його духовності, милосердя й відповідальності перед нащадками.», - наголосив сільський голова Лоєва.