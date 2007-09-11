Зміни у сітці мовлення радіо ”Київ” пов`язані з новим рівнем розвитку радіостанції

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що комунальна радіостанція «Радіо Київ» працює без порушень закону і розвиває ефірне мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на директора “Радіо "Київ" Андрія ВАСІНА, у серпні нинішнього року радіокомпанія перейшла на новий сезон мовлення.

"Для старту в новому сезоні були зняті та поставлені на реконструкцію деякі програми, у тому числі і програма «Варган» (про етнічну музику), автор якої і здійняв галас навколо змін на радіо”, - заявив А.ВАСІН. За його словами, ведучий згаданої програми не цікавиться подальшою долею свого проекту на «Радіо Київ» і не виявляє бажання спілкуватись з керівництвом. Водночас А.ВАСІН зауважив, що керівництво радіостанції має намір не відмовлятись від такої програми і буде створювати подібну програму самотужки.

За його словами, зараз в ефірі «Радіо Київ» звучать і російські, й українські пісні, зважаючи на те, що у столиці проживає не менше російськомовного населення, ніж україномовного. Російсько- та україномовний ефір, як зазначив А.ВАСІН, відповідають закону України по телерадіомовлення.

Директор радіокомпанії також повідомив, що уже зараз на «Радіо Київ» можна почути кілька нових проектів: «Класика замість реклами» (класичні композиції) та «Київ.ua» (з чого починалась українська поп- та рок-музика). Незабаром він обіцяє появу нових програм: «Без фонограми», де першими учасниками стануть гурти «SMS» та «От Vinta», а також прямі включення з Ліги Чемпіонів від власного кореспондента «Радіо Київ».

За інформацією А.ВАСІНА, політичне життя країни висвітлюється у політичному ток-шоу «Ігри для дорослих»; у підсумковій програмі про політичні події за тиждень «Похвала глупоті з Дмитром Джангіровим» та у проекті «Полі-Фест з Вадимом Карасьовим».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня київські музиканти пікетували КМДА, протестуючи проти зникнення з ефіру радіо “Київ” української музики. Під час акції було оголошено звернення до Президента України, РНБО, Національної ради з питань культури та духовності, та Київського міського голови з проханням захистити радіостанцію. На думку учасників акції, радіо “Київ” було чи не єдиним україномовним радіо, а після об’єднання муніципальних медіа-активів у медіа-холдинг радіо “Київ” кардинально змінило свій музичний конвент з українського на переважно російсько-шансонний.

Сьогодні, 11 вересня, заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що зміна формату комунальної радіостанції „Радіо Київ” (98 FM) є наступом київської влади на українську культуру. На переконання М.ТОМЕНКА, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має невідкладно відреагувати на ситуацію, що склалася навколо „Радіо Київ ”, оскільки останнім часом ця структура майже повністю втратила контроль над інформаційним простором столиці.

На початку серпня з ефіру „Радіо Київ ” були зняті 5 програм, в тому числі і "Варган". Керівництво «Радіо Київ» пообіцяло, що усі програми, які підійдуть під новий формат радіо, повернуться в новому вигляді. Проект "Варган", присвячений етнічній музиці, де 90% запрошених гостей грали в ефірі наживо, виходив в ефір щосереди з травня 2004 по серпень цього року.