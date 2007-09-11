14-20 вересня 2007 р. м. Бахчисарай відбудеться перша міжнародна молодіжна зустріч для корінних народів, біженців і етнічних меншин "Чоловіки та жінки-різні і рівні".

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, зустріч спрямована на виявлення й боротьбу проти дискримінації молодих жінок на основі їхнього віку, статі й національної приналежності в країнах Чорноморського регіону шляхом підвищення рівня знань учасників зустрічі про права людини, а також підготовку практичних рекомендацій з вирішення існуючих проблем.

Завдання міжнародної зустрічі:

· підвищити рівень знань і поінформованість учасників зустрічі щодо Ради Європи й основних міжнародних документів з прав людини ;

· підвищити рівень поінформованості молоді відносно діяльності Директорату у справах молоді й спорту Ради Європи і Європейської молодіжної кампанії <<Всі різні - всі рівні>>;

· обговорити питання, що хвилюють учасників зустрічі й підготувати практичні рекомендації з вирішення існуючих проблем;

· надати учасникам зустрічі можливість обговорити різні аспекти розвитку багатокультурних грмоад і представити культуру й традиції своєї країни;

· провести тренінг практичних навичок для безпечного й успішного життя в атмосфері рівності, взаєморозуміння й взаємоповаги.

Програма передбачає виступи спеціальних доповідачів, учасників, гостей і організаторів. У ході роботи табору учасники отримають можливість обговорити пекучі питання й розробити спільні проекти для реалізації подальших заходів і ініціатив.

Даний проект реалізовується в рамках Європейської молодіжної кампанії.

Асоціація молодіжних центрів Криму

"Молодь за мир і розвиток"

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