Міжнародна молодіжна зустріч для корінних народів, біженців і етнічних меншин ”Чоловіки та жінки-різні і рівні”
14-20 вересня 2007 р. м. Бахчисарай відбудеться перша міжнародна молодіжна зустріч для корінних народів, біженців і етнічних меншин "Чоловіки та жінки-різні і рівні".
Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, зустріч спрямована на виявлення й боротьбу проти дискримінації молодих жінок на основі їхнього віку, статі й національної приналежності в країнах Чорноморського регіону шляхом підвищення рівня знань учасників зустрічі про права людини, а також підготовку практичних рекомендацій з вирішення існуючих проблем.
Завдання міжнародної зустрічі:
· підвищити рівень знань і поінформованість учасників зустрічі щодо Ради Європи й основних міжнародних документів з прав людини ;
· підвищити рівень поінформованості молоді відносно діяльності Директорату у справах молоді й спорту Ради Європи і Європейської молодіжної кампанії <<Всі різні - всі рівні>>;
· обговорити питання, що хвилюють учасників зустрічі й підготувати практичні рекомендації з вирішення існуючих проблем;
· надати учасникам зустрічі можливість обговорити різні аспекти розвитку багатокультурних грмоад і представити культуру й традиції своєї країни;
· провести тренінг практичних навичок для безпечного й успішного життя в атмосфері рівності, взаєморозуміння й взаємоповаги.
Програма передбачає виступи спеціальних доповідачів, учасників, гостей і організаторів. У ході роботи табору учасники отримають можливість обговорити пекучі питання й розробити спільні проекти для реалізації подальших заходів і ініціатив.
Даний проект реалізовується в рамках Європейської молодіжної кампанії.
Асоціація молодіжних центрів Криму
"Молодь за мир і розвиток"
715, 6 мікрорайон, місто Бахчисарай, 98400, Крим, Україна
e-mail: ypd_association-mail@yahoo.com