Пікетування посольства США в Україні в рамках солідарності з 5 кубинцями, яких було звинувачено в шпіонажі проти США і засуджено

12 вересня о 9-00 - Розпочнеться пікетування посольства США в Україні в рамках Міжнародної кампанії солідарності з п’ятьма кубинцями, яких було звинувачено в шпіонажі проти США і засуджено (від 15 років до двох довічних плюс 18 років). Пікетування відбудеться з вимогами звільнення Герардо Ернандеса Нордело, Рамона Лабаньіно Саласара, Антоніо Герреро Родрігеса, Фернандо Гонсалеса Йорта, Рене Гонсалеса Сехверерта. Організатори - Асоціація дружби „Україна-Куба”, Український національний комітет „За свободу П’яти кубинських героїв” (вул. Ю. Коцюбинського 10). http://five.che.in.ua.