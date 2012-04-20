Німецький омбудсман вважає, що слід посилити тиск на українську владу

Уповноважений з прав людини федерального уряду Німеччини Маркус Ленінґ вважає, що слід посилити тиск на українську владу з огляду на політично вмотивовані процеси, які нині ведуться в Україні.

Про це Маркус Ленінґ сказав в інтерв`ю Deutsche Welle.

"Загальна картина цілком очевидна: все це політично вмотивовані процеси, які мають на меті покарати членів колишнього уряду та усунути з поля політичних конкурентів перед парламентськими виборами в жовтні цього року. Для мене ці процеси не мають жодної ваги, оскільки низка попередніх уже засвідчила, що це нечесне судочинство й обвинувачені не мали жодної можливості належним чином себе захищати. Німецька сторона не визнає цих процесів. Тому я закликаю уряд України негайно звільнити всіх цих людей", - заявив Уповноважений з прав людини федерального уряду Німеччини .

Маркус Ленінґ переконаний, що усі політичні в`язні в Україні потребують кваліфікованої медичної допомоги, але не отримують її. Щодо перспектив лікування Юлії Тимошенко у Німеччині Уповноважений сказав, що німецький уряд не веде переговорів з цього питання, бо "Німеччина – вільна країна. Хто хоче приїхати до нас на лікування – ласкаво просимо! Це не предмет переговорів, а цілком самозрозумілі речі: хто хворий і хоче приїхати до ФРН на лікування, має право це зробити, і його тут тільки вітатимуть".