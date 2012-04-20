Власник Rozetka.ua припускає втечу з України

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Станом на даний момент: 24 підприємства і майже 3000 осіб не працювали вчора (19 квітня) і навряд чи будуть працювати сьогодні, основний сервер "хакери" з Податкової фізично зламали, сайт переїхав, я ще ні. Але, напевно, це тільки справа часу», - повідомив Чечоткін.

Він також висловив своє здивування діями податкової.

«У країні кажуть про підтримку Інтернет-бізнесу і високотехнологічних компаній, а з іншого боку в податковій створюється відділ по "боротьбі" з новітніми технологіями. Мабуть вчора була кульмінація боротьби новоствореного відділу з кібер-злочинцями: група товаришів з більш ніж 10 осіб приїхала громити дата-центр Мірохост і шукала сервера, на яких працює сайт www.rozetka.ua», - розповів Чечоткін.

«В той самий час 5 інших "бригад"- заблокували роботу двох десятків інших компаній які «винні» лише в тому, що продають свої товари через сайт www.rozetka.ua», - розказує підприємець.

«На місці кожною "бригадою" керували співробітники Главку податкової міліції Україні. І вони ж коментують дії податкової міліції по ТБ. Зокрема кажуть: от якщо вони заплатять 8 млн до СУДУ!, то ми не будемо їх ув’язнювати ... Я слабо розбираюся в ієрархії наших каральних органів - але який стосунок має Главк до питань району?», - дивується власник Розетки.

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Він також цікавиться, «чому за актом, написаним у червні 2011, який на момент порушення справи все ще проходив апеляцію в ДПА Україні раптом, 30 березня 2012, терміново порушують кримінальну справу.

«Чому Главк присутній на всіх обшуках у справі, яку веде Печерський район? Чому слідчий каже, що у нас претензій немає - а співробітник Главку каже: НІ! Є! І вимагає чогось від слідчого, не соромлячись оточуючих?», - дивується Чечоткін.