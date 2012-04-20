Пшонка сказав, що мажор Рудь нікуди не звалить і буде сидіти

Генпрокурор розуміє стурбованість громадськості з приводу справ «мажорів», проте вважає, що на сьогоднішній день причин для неї немає.

Син дніпропетровського екс-райпрокурора Дмитро Рудь, який за смерть трьох жінок 10 квітня був засуджений до 6 років позбавлення волі, але відпущений із залу суду, «буде сидіти».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Запоріжжі генеральний прокурор України Віктор Пшонка, відповідаючи на запитання про те, чи впевнений він, що Д.Рудь не використовує час до набуття вироком законної сили для того, щоб «звалити з країни».

«Нікуди він не звалить. А якщо звалить, то за це нестимуть відповідальність ті, хто повинен забезпечувати, щоб він не звалив: у нього є запобіжний захід, який визначено судом, - не утримання під вартою, а інший (вибраний Хортицьким райсудом Запоріжжя у вигляді застави в 17 тис. грн - УНІАН). Коли вирок набуде законної сили, він відбуватиме покарання – буде взятий під варту», - запевнив генпрокурор.

Він також зазначив, що розуміє стурбованість громадськості з приводу справ «мажорів», проте вважає, що на сьогоднішній день причин для цього немає.

«Присутнє хвилювання з приводу «мажорів» породжене тим, що раніше їм вдавалося уникати кримінальної відповідальності, але сьогодні цього немає. Ми націлені на те, щоб була рівність перед законом: скоїв – неси відповідальність», - заявив В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Д.Рудь на джипі збив на смерть 3 жінок на пішохідному переході Набережної Перемоги в Дніпропетровську, після чого зник з місця ДТП, проте незабаром був затриманий правоохоронцями. Стосовно Д.Рудя було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей».

У червні 2011 року Хортицький районний суд засудив підсудного до 5 років позбавлення волі й, незважаючи на численні протести представників громадськості, звільнив Д.Рудя з-під варти під заставу в 17 тис. грн на період судового слідства. Прокуратура Запорізької області звернулася до Апеляційного суду регіону з приводу посилення покарання підсудному до 7 років позбавлення волі.

10 квітня 2012 року Запорізький апеляційний суд засудив підсудного до 6 років позбавлення волі, позбавив права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Проте прямо із залу суду Д.Рудь вийшов на свободу. Як пояснили УНІАН у суді, в ході судових засідань не піднімалося питання про зміну раніше обраного йому запобіжного заходу - застави в 17 тис. грн., отже, саме вона й діє до набуття рішенням суду законної сили.