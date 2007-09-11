В Луганську відбувся перший фестиваль антифашистського графіті

8-9 вересня в Луганську пройшов перший Всеукраїнський фестиваль антифашистського і патріотичного графіті "Кольори свободи".

Як повідомляє «Молодіжна правда», ініціатором фестивалю виступила політична партія "Велика Україна" за підтримки Луганської міської держадміністрації.

Організаторам вдалося зібрати 15 вуличних художників з Києва, Запоріжжя, Харкова і Луганська, які приїхали, щоб своїми роботами сказати "Ні!" неонацизму і расовій ненависті.

Фестиваль проходив відразу в трьох точках міста, де за два дні на місці неонацистських гасел і символів з`явилися роботи майстрів вуличної картини. Як зазначають організатори, ідеї "Кольорів свободи" отримали широку підтримку і гарні відгуки мешканців Луганська і гостей міста.

Поштовхом для проведення фестивалю в Луганську стала поява на стінах будинків і огорожах на вулицях міста неофашистських гасел і символіки, закликів до розпалювання міжнаціональної і міжетнічної ворожнечі. Голова партії "Велика Україна" Ігор ГЕККО із цього приводу заявив: «Нашим програмним завданням завжди було виховання патріотизму і пряме протистояння фашизму у всіх його проявах. Проведення такого фестивалю в Луганську просто необхідне, адже на території області проживають представники 117 національностей».

Учасники і організатори "Кольорів свободи" сподіваються, що фестиваль матиме продовження і в інших містах.