Ігор Слісаренко залишається працювати на 5 каналі

Ігор Слісаренко залишається працювати ведучим 5 каналу.

Як стало відомо Телекритиці, таке рішення було прийняте керівництвом каналу після зустрічі гендиректора Івана Адамчука з Ігорем Слісаренком, яка відбулась 7 вересня о 13-й годині.

«Так, Ігор Слісаренко залишається працювати на каналі. Він визнав, що інформація, яку він готував до ефіру, була зроблена з порушенням засад редакційної політики каналу. Він вибачився, і йому буде винесено догану», - сказав «ТК» генеральний директор 5 каналу Іван Адамчук.

Із Ігорем Слісаренком поки що зв’язатись не вдається.