Медіа-профспілка вітає рішення 5 каналу залишити Слісаренка

Київська незалежна Медіа-профспілка вітає рішення керівництва «5 каналу» залишити за Ігорем СЛІСАРЕНКОМ його попереднє місце роботи, обмежившись доганою за порушення редакційної політики.

Про це повідомляє прес-служба медіа-профспілки.

«Ми раді бачити, що керівництво каналу прислухалося до думки Редакційної ради і журналістської громадськості. Це перешкодило незаконному звільненню Ігоря», - віздначила Михайлина СКОРИК, голова Медіа-профспілки в Києві.

Київська незалежна Медіа-профспілка сподівається, що менеджмент «5 каналу» дотримуватиметься у своїх взаєминах із журналістами засад редакційної політики та діятимуть в межах Кодексу законів про працю.

Нагадаємо, що 1 вересня цього року керівництво "5 каналу" змусило журналіста та ведучого Ігоря СЛІСАРЕНКА написати заяву про звільнення за власним бажанням. Як повідомив Медіа-профспілці сам журналіст, це сталося після того, як в ефірі новин, він подав інформацію про навчання дочок президента Віктора ЮЩЕНКА. При цьому він вказав, що вартість навчання у приватній школі становить 12 тисяч доларів на рік.