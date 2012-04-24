ООН закликає Лукашенка звільнити всіх політв'язнів

Управління ООН з прав людини закликає білоруську владу звільнити всіх політв`язнів.

Про це йдеться в заяві, поширеній Центром новин ООН.

«Ми закликаємо уряд Білорусі без будь-яких умов звільнити всіх тих, хто залишається у в`язниці за мирну участь у подіях 19 грудня (2010 року), а також інших правозахисників, таких як Алесь Бєляцький, і активістів опозиції, таких як Сергій Коваленко», - йдеться в повідомленні.

За даними білоруських правозахисників, у місцях позбавлення волі залишаються ще 13 політв`язнів.

Як повідомляв УНІАН, колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Саннікова звільнили з виправної колонії 14 квітня, він був засуджений до п`яти років позбавлення волі за організацію «масових безпорядків» після президентських виборів у грудні 2010 року. 15 квітня був звільнений координатор опозиційного руху "Європейська Білорусь" Дмитро Бондаренко.

ЄС вимагає від Мінська звільнити 11 політв`язнів. З проханням про помилування на ім`я Президента звернулися тільки О.Санніков і Д.Бондаренко.

Звільнення політв`язнів є умовою Євросоюзу для нормалізації діалогу з Білоруссю.