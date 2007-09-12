Карпачова направила подання в Конституційний суд

До Конституційного Суду України надійшло подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 1 статті 102 Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 року № 1665-ІV та підпункту 1 пункту 12) розділу 1 Закону України від 01.06.2007 року № 1114-V „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” та деяких законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).

Даним законом передбачено, зокрема, що позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо у них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців. Також законопроектом передбачено, що при проведені позачергових виборів відкріпні посвідчення не виготовляються та не використовуються.

Крім того, передбачено, що органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Також законом передбачено виключити норму, яка діє у чинному законі, про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата (тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН).

Даним законом також визначено особливості утворення виборчих комісій на позачергових виборах. Зокрема, передбачено, що окружні виборчі комісії утворюються ЦВК не пізніше як на 12-й день після початку виборчого процесу. Кандидатури до їхнього складу подаються від депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради. Подання щодо кандидатур підписуються головою фракції, підпис якого засвідчується в апараті ВР або нотаріально і вноситься до ЦВК не пізніше як на 8-й день після початку виборчого процесу.

Крім того, законом передбачено, що ЦВК зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.