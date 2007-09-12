В МВС працює ”телефон довіри”

З метою недопущення затягування розгляду звернень громадян з паспортно-візових питань, штучного створення черг на оформлення та видачу паспортних документів у Державному департаменті у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України встановлено телефон довіри (гарячої лінії) 254-96-66 для звернень громадян.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, громадяни можуть звернутися з питань, які їх хвилюють, та отримати компетентну відповідь щодня (крім неділі) з 9-ї до 18-ї години, у суботу з 9-ї до 14-ї години (обідня перерва з 13-ї до 14-ї години).