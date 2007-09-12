«Молода Черкащина» видала довідник про гендерні питання

В Черкасах відбулася презентація довідника „30 & 1 питання про гендер”.

Як повідомляє «Молодіжна правда», видання підготовлене фахівцями Коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» в рамках проекту «Солідарність жінок у прагненні до змін».

У довіднику можна знайти теоретичні роздуми на тему гендера, статистичну інформацію, яка ілюструє стан справ у сфері рівності жінок і чоловіків, список літератури, яку можна почитати для глибшого вивчення питання. Крім того, в книзі містяться нормативні акти у сфері гендерної рівності, зокрема, обласна програма утвердження гендерної рівності.

Автори довідника приділили увагу обом статям. Це відображає сучасні підходи гендерної теорії і практики: вже давно не йде мова про змагання за права жінок, потрібно враховувати в рівній мірі інтереси і жінок, і чоловіків, адже, як зазначають автори, соціальних проблем і в одної, і в іншої статі вистачає.

Всім охочим «Молода Черкащина» готова надіслати довідник в електронному вигляді. Із заявками можна звертатися за адресою організації mch@majar.com або за телефоном в Черкасах 38-38-78.