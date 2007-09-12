Молоді активісти просять ООН вплинути на керівництво Білорусі

Молодіжна організація "Беларускi маладзеви рух Амерыкi" провела в Нью-Йорку у штаб-квартири ООН пікет на підтримку молодіжних активістів Білорусі, засуджених за їхню діяльність.

За повідомленням інтернет-видання «Білоруські новини», у пікеті взяло участь декілька десятків осіб. Учасники акції прийняли звернення до генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА, в якому проінформували генсека ООН про існування в Кримінальному кодексі Білорусі статті 193-1, яка передбачає відповідальність за діяльністНіь від імені незареєстрованих громадських організацій. Ці норми кримінального права, на думку маніфестантів, направлені на придушення будь-якої критики білоруської влади. Автори звернення просять генсека ООН вплинути на керівництво країни і зажадати припинити переслідувати людей за їх політичні переконання.

Нагадаємо, 4 вересня суди Солігорського району і Несвіжа визнали молодіжних активістів Івана ШИЛО і Анастасію АзАРКО винними в злочині, передбаченому статтею 193-1 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (діяльність від імені незареєстрованої організації).

За діяльність від імені незареєстрованих організацій на різні терміни тюремного ув`язнення були засуджені молодіжні активісти Павло СЕВЕРИНЕЦЬ, Артур ФІНЬКЕВИЧ, Дмитро ДАШКЕВИЧ, Антон КИШКУРНО та інші.