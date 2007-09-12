Мирослава Гонгадзе не втрачає надії

Мирослава ГОНГАДЗЕ висловила сподівання, що на початку жовтня відновиться судовий процес у справі про вбивство її чоловіка - журналіста Георгія Гонгадзе. Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

Говорячи про розслідування щодо організаторів вбивства Г.Гонгадзе, вона зауважила, що “за цей рік, на жаль, ми не маємо жодних результатів”.

Говорячи про зміни в слідчій групі по цій справі, М.ГОНГАДЗЕ зазначила, що “в мене виникають підозри, що це було зроблено навмисне”. За її словами, були відсторонені від слідства люди, “які добилися найбільшого успіху в розслідуванні”. За її словами, вже рік немає можливості “добитися співпраці з Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ”. Вона також повідомила, що на сьогодні «досягнуто принципові домовленості з експертами Ради Європи та ФБР” щодо проведення еспертиз по плівказ М.МЕЛЬНИЧЕНКА. “Вони чекають постанову про призначення такої експертизи і тепер справа за Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ, повідомивши, що прибула в Україну для спілкування з представниками Генеральної прокурати України. Вона також додала, що має намір зустрітися з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.