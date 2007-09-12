Катерина Ющенко презентує книги про Голодомор

Завтра голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО перебуватиме з робочою поїздкою у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, планується, що К.ЮЩЕНКО візьме участь у презентації виставки «Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років», яка відбудеться у рамках традиційного Форуму видавців. Вона представить п’ять видань, присвячених Голодомору, виданих за підтримки Фонду «Україна 3000». Це книги «Свіча пам’яті. Усна історія про геноцид українців» Валентини БОРИСЕНКО, «Жнива скорботи» Роберта КОНКВЕСТА, «Голод в Україні 1932-1933 рр. Вибрані статті» (упорядник Надія ДЮК), «Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД» (упорядник Валентина БОРИСЕНКО) та «Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали» (упорядник Руслан ПИРІГ).

Захід розпочнеться об 11.00 у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких (вул. Коперніка, 17).

Передбачається також, що близько 14.15 К.ЮЩЕНКО прибуде до Львівської міської комунальної дитячої лікарні (вул. П.Орлика, 4), де передасть лікарні медичне обладнання та подарунки від фонду «Україна 3000».