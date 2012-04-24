В Україні новий Омбудсман
18:29, 24 квітня 2012Права людини
0
«За» проголосували 252
За кандидатуру Валерії Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини проголосували 252 народних депутати.
|Ярослав Сухий сам рахував голоси
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат, член Лічильної комісії ВР Ярослав Сухий (фракція Партії регіонів).
Він зазначив, що взяли бюлетені для голосування 269 народних депутатів. «За» проголосували 252. За його словами, три бюлетені визнані недійсними, а 14 народних депутатів не підтримали жодної кандидатури.
Таким чином В.Лутковську обрано омбудсманом.
Як відомо, на голосування вносилась одна кандидатура.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter