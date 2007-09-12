Україна та Польща продовжать ”шенгенські” консультації

Україна та Польща продовжать консультації щодо перетину українсько-польського кордону після вступу Республіки Польща в Шенгенську зону з 1 січня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ на прес-конференції за підсумками українсько-польських консульських консультацій.

Він повідомив, що на сьогодні обома сторонами готується два документи - угода щодо перетину українсько-польського кордону у зв’язку із вступом Польщі в Шенгенську зону та угода про малий прикордонний рух, яка регулюватиме поїздки громадян України та Польщі в прикордонних районах. “Ми висловили готовність продовжити подальші переговори з метою підготовки цих документів”, - сказав Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

У свою чергу виконуючий обов’язки Директора Консульського департаменту МЗС Республіки Польща Яцек ЮНОША-КІСІЛЕВСЬКИЙ зазначив, що Польща планує з 1 грудня цього року ввести “шенгеньські умови“ видачі віз громадянам України у зв’язку із вступом до Шенгенської зони з 1 січня 2008 року. Раніше планувалося, що такий перехідний період буде введено з 1 листопада.

Я.ЮНОША-КІСІЛЕВСЬКИЙ повідомив, що з 1 січня польські візи видаватимуться українцям на тих же умовах, на яких видаються візи інших країн Шенгенської зони.

«Жодна країна Шенгенської зони не проводитВіь окремої візової політики”,- сказав він. Це стосується і вартості віз. ( На сьогодні віза до країн Шенгенської зони коштує 35 євро - УНІАН).

Я.ЮНОША-КІСІЛЕВСЬКИЙ зазначив, що Польща в минулому році видала 1 млн. 300 тис. віз, з яких 635 тисяч - українцям.