Столичні ветерани скаржаться на людей Черновецького

Київське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (ВОВ) заявляє про «ганебне» ставлення до неї структур Київської міської державної адміністрації та порушення ними законодавства.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві голова столичного відділення ВОВ, кандидат біологічних наук Микола ЗОЗУЛЯ.

Він зазначив, що столична організація заснована і діє з 1997 року. Її головним завданням є правовий та соціальний захист ветеранів. За його словами, ставлення до організації з боку міських керівних структур значно погіршилось в останні роки.

«Такого знущання та зневажливого ставлення до ветеранів, як при новій міській владі, раніше не було. Більшість структур міської держадміністрації, з якими ми маємо зв’язки поводять себе жахливо, порушуючи закон про ветеранів війни», - сказав М.ЗОЗУЛЯ.

За його інформацією, згідно з законом про статус ветеранів війни та їх соціальний захист, який було підписано ще Президентом Леонідом КРАВЧУКОМ у 1993 році, організації гарантується безоплатне надання приміщення, комунальних послуг та користування телефоном. Водночас, на сьогоднішній день приміщення їхнього відділення хочуть забрати і, зокрема, «Київжитлоспецексплуатація» подало на них у суд як на боржників з тим, щоб відібрати приміщення.

«Але у нас по закону все безкоштовно, і оплачувати повинна адміністрація міста», - підкреслив М.ЗОЗУЛЯ.

Подібний випадок, за його словами, стався цього року і в Шевченківському районі стосовно районного відділення організації ветеранів. Об’єднання також тероризує «Київводоканал», який погрожує, що відключить воду за борги. Крім того, вже відключено телефонний зв’язок столичного відділення ВОВ.

М.ЗОЗУЛЯ повідомив, що загалом у Києві відділення ВОВ мають приміщення лише в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Шевченківському районах. В усіх інших районах організація не має своїх приміщень через те, що їм відмовляють відповідні структури, порушуючи чинне законодавство.

М.ЗОЗУЛЯ також повідомив журналістам, що з 1 січня цього року об’єднання не отримує фінансування з бюджету міста, і всі звернення щодо фінансування залишаються без відповідей, тобто на сьогоднішній день не відомо, чи буде в цьому році фінансування чи ні, повідомив голова організації. «КМДА до цих пір з 1 січня не наладила, не надала нам фінансування. Ми не маємо фінансування. І на цьому тижні я звертався до відповідних структур, до відповідного управління, де кажуть, що невідомо, чи буде фінансування», - сказав М.ЗОЗУЛЯ.

За його інформацією, крім цього не виконується зазначений закон і з боку медичних установ міста, які займаються «здирництвом», надаючи допомогу ветеранам.

В Києві, за словами М.ЗОЗУЛІ, є також порушення закону про статус ветеранів у сфері забезпечення їх житлом. «Я звертаю увагу, що КМДА повинна негайно припинити це свавілля, навести порядок і притягнути винних до відповідальності», - наголосив М.ЗОЗУЛЯ.

У свою чергу, перший заступник голови Київського міського відділення ВОВ Галина КОСЯН наголосила, що ветерани та пенсіонери будуть відстоювати свої права і закликала керівництво держави звернути увагу на становище людей похилого віку в Україні. Зокрема, вона наголосила, що недопустимо, що в Україні на сьогоднішній день існує різниця у нарахуванні пенсій.

Г.КОСЯН навела цифри, згідно з якими найвища пенсія сьогодні в Україні становить 60 тисяч гривень, а мінімальна – 457 грн. При цьому вона повідомила, що якщо взяти до уваги мінімальну пенсію, 457 грн., то на день це виходить 15 грн. 33 коп, а мінімальна депутатська песія становить 20 тис. 800 грн., що на день становить 693 грн. Г.КОСЯН також підкреслила, що пенсії зараз нараховуються по 20 різних законах, а пенсійна реформа, розпочата ще у 2004 році, буксує.

За її словами, протягом 16 років в Україні йде прихований геноцид народу, особливо пенсіонерів. Щомісяця помирає близько 70 тис. громадян, за рік – 800 тисяч. При цьому вона підкреслила, що більшість з них – це люди похилого віку, в яких не вистачає грошей на елементарні ліки, тобто люди пенсійного віку, за її словами, «ледве животіють».

Г.КОСЯН закликала ветеранів України об’єднуватись, щоб боротися за свої права, проводити пікетування та протестні акції.