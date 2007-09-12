Німці шукають, кому дати 40 тис. євро
Конкурс на здобуття премії Герда Буцеріуса „Вільна преса Східної Європи 2008”
Німецький благодійний фонд „ZEIT” (м.Гамбург) оголошує конкурс на здобуття премії Герда Буцеріуса „Вільна преса Східної Європи 2008”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на отримання нагороди можуть претендувати друковані мас-медіа або інтернет-видання, яких фонд відзначає премією у розмірі 40 000 євро, а також окремі журналісти, премія для яких становить 10 000 євро.
Бажаючі взяти участь у конкурсі мають подати пропозиції до 15 жовтня 2007 року за адресою: hamann@zeit-stiftung.de
Починаючи з 2000 року, фонд щорічно відзначає премією Герда Буцеріуса представників незалежних ЗМІ країн Східної Європи, які у своїх публікаціях виступають за розвиток демократії в Росії, Білорусії, Україні, Грузії, країнах Південного Кавказу. З 2004 року фонд співпрацює з норвезькою організацією „Fritt Ord” (м.Осло).