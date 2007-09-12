Німці шукають, кому дати 40 тис. євро

Німецький благодійний фонд „ZEIT” (м.Гамбург) оголошує конкурс на здобуття премії Герда Буцеріуса „Вільна преса Східної Європи 2008”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на отримання нагороди можуть претендувати друковані мас-медіа або інтернет-видання, яких фонд відзначає премією у розмірі 40 000 євро, а також окремі журналісти, премія для яких становить 10 000 євро.

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають подати пропозиції до 15 жовтня 2007 року за адресою: hamann@zeit-stiftung.de

Починаючи з 2000 року, фонд щорічно відзначає премією Герда Буцеріуса представників незалежних ЗМІ країн Східної Європи, які у своїх публікаціях виступають за розвиток демократії в Росії, Білорусії, Україні, Грузії, країнах Південного Кавказу. З 2004 року фонд співпрацює з норвезькою організацією „Fritt Ord” (м.Осло).