У Білорусі зріс тиск на активістів Інтернету

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба РЧСМ.

Зокрема, в ході особистого огляду при перетині ввечері 23 квітня польсько-білоруського кордону на переході «Тересполь-Брест» у активіста громадянської кампанії РЧСМ Сергія Беспалова вилучили ноутбук.

«С.Беспалов повертався на автобусі з Варшави до Мінська. Після складання протоколів вилучення С.Беспалова відпустили, й він дістався до Мінська», - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому в повідомленні зазначається, що останнім часом тиск на активістів РЧСМ і людей, хоч якимось чином пов`язаних із нею, значно зріс.

Так, 18 квітня були затримані Маргарита Лавишик, дівчина одного з координаторів РЧСМ Вячеслава Діанова, який перебуває в Польщі, та її подруга Крістіна Кумейко. Наступного дня суд Московського району Мінська оштрафував їх на півтора мільйона рублів кожну за дрібне хуліганство (стаття 17.1 КпАП).

У ніч із 19 на 20 квітня М.Лавишик зняли з поїзда на прикордонному переході «Брест-Тересполь», коли вона їхала до Варшави. У ході особистого огляду в дівчини конфіскували всі носії інформації, ноутбук, після чого відпустили.

Ввечері 20 квітня в Мінську була затримана активістка РЧСМ Анастасія Шулейко. Наступного дня стало відомо, що вона перебуває в центрі ізоляції правопорушників ГУВС Мінміськвиконкому.

Довідка УНІАН. «Революція через соціальну мережу» або акції «мовчазного» протесту – назва серії громадянських акцій протесту в Білорусі, викликаних невдоволеністю частини населення діями керівництва країни, що призвели до фінансової кризи, девальвації білоруського рубля й різкого стрибка цін.

Акції протесту організовуються ініціативними групами через соціальні мережі ВКонтакте і Facebook. Суть акцій полягає в тому, що їх учасники регулярно збиралися в центрі білоруських міст, не скандуючи ніяких гасел, закликів або вимог, лише аплодуючи час від часу, висловлюючи протест таким чином.

Перша акція пройшла 8 червня 2011 року, у середу, близько 19.00. Подальші акції проходили щосереди. Винятком стала акція, що проводилася 3 липня, в День незалежності Республіки Білорусь. Гасло акції: «Краще померти стоячи, ніж жити на колінах».

Наприкінці липня 2011 року рух «Революція через соціальні мережі» вирішив прийняти організовану форму й структуруватися. Основою руху вирішено зробити автономні групи опору, «міні-організації», що складаються з 3-20 осіб, з організацією через мережевий центр і за допомогою контактів між цими групами.

Наразі в проведенні акцій протесту організатори вирішили зробити перерву на невизначений час.