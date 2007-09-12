Узбекський біженець звільнений з-під варти в Росії

11 вересня Московський міський суд скасував ухвалу Міщанського районного суду м. Москви від 30 серпня про адміністративне видворення з Росії громадянина Узбекистану Яшина ДЖУРАЄВА і закрив справу у зв`язку з відсутністю в діях Я. ДЖУРАЄВА складу адміністративного правопорушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник програми допомоги політичним біженцям з Центральної Азії Комітету «Громадянське сприяння» Олена РЯБІНІНА.

Того ж дня ухвала суду поступила в Центр утримання іноземних громадян №1 ГУВС Москви, де перебував Я. ДЖУРАЄВ, і близько 18-30 він був звільнений.

Раніше Правозахисний центр «Меморіал» і Комітет «Громадянське сприяння» вже повідомляли про обставини, які змусили покинути батьківщину Яшина ДЖУРАЄВА. За інформацією правозахисників, узбецька влада переслідувала його за приналежність до мусульманського руху «Табліги Джамаат», члени якого проповідують іслам, принципово не втручаючись в політику.

26 січня 2007 р. Я. ДЖУРАЄВ був затриманий у Москві і взятий під варту для екстрадиції до Узбекистану.

У лютому 2007 р. Я ДЖУРАЄВ направив у представництво УВКБ ООН в Росії заяву про визнання його особою, що потребує міжнародного захисту. Двічі – в березні і травні 2007 р., - керівництво представництва УВКБ ООН зверталося в Генеральну прокуратуру РФ з проханням дозволити своїм співробітникам відвідати Я. ДЖУРАЄВА в СІЗО для проведення з ним відповідного інтерв`ю, проте відповідь отримана не була.

Управління Федеральної міграційної служби Росії по м. Москві в березні 2007 р. протягом 5 робочих днів розглянуло клопотання Я. ДЖУРАЄВА про надання йому статусу біженця на території РФ і відмовило в його задоволенні. Федеральний закон РФ «Про біженців» відводить 3-місячний термін на всебічне і повне вивчення обставин заявника, зазначають правозахисники.

30 серпня 2007 р. Міщанська прокуратура м. Москви винесла ухвалу про звільнення Я. ДЖУРАЄВА з-під варти у зв`язку з відмовою Генеральної прокуратури РФ в його екстрадиції. Проте замість реального звільнення він був доставлений до Міщанського районного суду, який і виніс ухвалу про його адміністративне видворення за межі Російської Федерації.

4 вересня 2007 р. Європейський Суд з прав людини задовольнив заяву адвоката Я. ДЖУРАЄВА, Марини МОРОЗОВОЇ, про застосування Правила 39 Регламенту Суду для припинення висилання її підзахисного до Узбекистану, де для нього існує загроза застосування тортур і позбавлення свободи за його релігійні переконання.