Влада + міліція = зниження злочинності

Заступник міністра внутрішніх справ Віктор СУСЛОВ вважає, що тісна співпраця місцевої влади з органами внутрішніх справ відображається на зниженні рівня злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.СУСЛОВ заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Яскравим прикладом цього є Вінниччина, де керівництво місцевої міліції знайшло спільну мову з керівництвом місцевої влади, й область має одні з найнижчих показників злочинності серед регіонів України", - сказав він.

В.СУСЛОВ додав, що у багатьох областях «ми спостерігаємо досить гострі конфлікти між виконавчою і представницькою галузями влади, що негативно відбивається на роботі міліції».

«Деякі керівники регіональних підрозділів міліції скаржаться на те, що місцева влада не підтримує їх, не виділяє коштів, житла, не підтримує у транспортному забезпеченні, що не може не позначитися на якості роботи міліції і показниках злочинності у цих регіонах", - сказав він.

На думку заступника міністра, фінансування міліції з боку місцевої влади не веде до лояльності органів внутрішніх справ до тієї чи іншої політичної сили і може лише позначитися на забезпеченні правопорядку в регіоні і безпеки місцевих жителів.