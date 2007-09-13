Сербії слід активніше співпрацювати з Міжнародним трибуналом

Комітет Європарламенту з питань закордонних справ на своєму засіданні 12 вересня підтримав проект доповіді Желько КАЧІНА (група ліберальних партій, Словенія) щодо відносин між Європейським Союзом і Сербією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, проект доповіді відзначає прогрес, здійснений Сербією протягом останнього року, і містить заклик до Ради ЄС лібералізувати подорожі для сербів до Євросоюзу.

Водночас, у проекті доповіді зазначається, що Сербія має ще багато чого зробити: у першу чергу – повноцінно співпрацювати з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії та працювати над встановленням верховенства права в країні.