Прес-центр Європейського парламенту можуть назвати ім’ям Політковської

Депутати Європарламенту від групи ліберальних партій Марко ПАННЕЛЛА і Марко КАППАТО (обидва – Італія) напередодні річниці від дня загибелі російської журналістки Анни Політковської звернулися з листом до Президента Європарламенту Ханса-Герта ПЬОТТЕРІНГА, у якому пропонують надати прес-центру Європарламенту ім’я загиблої журналістки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи ліберальних партій Європарламенту.

Головною метою цієї пропозиції депутати називають “створення постійного меморіалу Анні Політковській, а також продемонструвати позицію підтримки всім тим професіоналам, які кожен день ризикують своїм життям в ім’я фундаментального права на знання та інформацію”.

Як повідомляв УНІАН, А.Політковська була вбита у під’їзді свого будинку у Москві 7 жовтня 2006 року. Вона була відома, зокрема, своїми статтями про порушення прав людини у Чечні.