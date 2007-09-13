В МВС не допустять втягування міліціонерів у виборчу кампанію

Заступник міністра внутрішніх справ України Віктор СУСЛОВ заявляє, що МВС затвердило заходи з недопущення втягування співробітників міліцію у виборчу кампанію на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СУСЛОВ повідомив на прес-конференції у Вінниці.

"Наказом міністра вжито ряд заходів з недопущення втягування співробітників міліцію у виборчу кампанію", - сказав він.

В.СУСЛОВ зазначив, що міністерство підготувало спеціальні методичні рекомендації, що регламентують діяльність підрозділів міліції у зв`язку із проведенням парламентських виборів. "У числі цих заходів - проведення занять із особовим складом по додатковому вивченню Конституції, закону про міліцію й виборче законодавство", - сказав він.