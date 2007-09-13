Утримання звинувачуваних у побитті людей на озері Торфи незаконне

Батьки 10 звинувачуваних у побитті людей на озері Торфи в Києві вважають незаконним утримання їхніх дітей під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявили восьмеро батьків, які відмовились назватися, вважаючи, що оприлюднені прізвищ можуть зашкодити їхнім дітям.

Так, зокрема на прес-конференції, рідні затриманих осіб категорично спростували інформацію, яку раніше було розповсюджено в ЗМІ про те, що начебто 28 травня цього року саме їхні діти були ініціаторами бійки, що виникла на березі озера.

За словами учасників прес-конференції, їхні діти (вік яких, як з`ясувалось, коливається від 18 до 24 років) святкували день народження одного зі своїх друзів, і під час жартів випадково потрапили мулом в жінку, яка гралася з дитиною неподалік від місця їхнього відпочинку.

Саме через це, як наполягають батька, «дорослі», які були в компанії відпочиваючих, розв`язали бійку, внаслідок якої діти учасників прес-конференції зазнали травм, а потім опинилися в слідчому ізоляторі Києва за обвинувачення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, скоєні групою осіб, дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

У той же час учасники прес-конференції, відповідаючи на одне з запитань, не спростували факту бійки за участю їхніх дітей.

«Ми не спростовуємо бійки, але міра запобіжного заходу їм обрана завищено», - сказала одна з матерів.

Водночас, учасники прес-конференції одноголосно відкинули припущення, що ніякого «ватажка на ім`я «Марадона» вони не знали і не знають і компанія, в якій відпочивали їхні діти, ніколи не були «підлітковою бандою».