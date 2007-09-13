Переслідування Гладчука тривають – «Молодь – надія України»

Всеукраїнське молодіжне об`єднання «Молодь - надія України» заявляє про продовження переслідувань лідера цієї організації, громадського активіста Вадима ГЛАДЧУКА «з боку осіб, не зацікавлених в його викривальній діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі громадської організації.

Як повідомляє прес-служба, не зважаючи на тяжкий стан В. ГЛАДЧУКА, який досі знаходиться на лікуванні в лікарні № 5 м. Києва, переслідування молодіжного активіста триває. «Так, прокурор у справі - помічник прокурора Солом‘янського району м. Києва Процишен В.М. подав апеляцію 6 вересня 2007 року № 42710 на рішення Солом‘янського суду про закриття кримінальної справи відносно В.Гладчука за відсутністю складу і події злочину. Є небезпека того, що важко хворий Гладчук знову може бути незаконно узятий під варту у сфабрикованій справі», - відзначає прес-служба.

Як повідомлялося, стан редактора інтернет-видання Sprotiv.org, лідера Всеукраїнського молодіжного об`єднання "Молодь - надія України" Вадима ГЛАДЧУКА, якого 16 діб співробітники міліції Солом‘янського райвідділу столиці тримали в камері, залишається важким. Крім гострого панкреатиту і проблем з серцем у В.ГЛАДЧУКА виявлений гепатит.

«В. Гладчук має намір відстоювати свою честь і гідність в судових інстанціях будь-якого рівня, включаючи Європейський суд з прав людини, який вже зареєструвала відповідну заяву молодіжного активіста», - говориться в заяві ВМО «Молодь – надія України». Станом на 10 вересня В. ГЛАДЧУК направив письмові звернення з копіями документів по кримінальній справі і газетними публікаціями у всі посольства країн Європи, СНД, ОБСЄ і США, повідомляє прес-служба.