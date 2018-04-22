Татари у персиковому саду

Діти депортованих Сталіним повертаються до Криму. Росіяни незадоволені

Вересневий Бахчисарай. Коли сонце зникає за пагорками на іншому боці полонини, помічник імама ставить компакт-диск. Зеленими вогниками світять діоди, а крізь гавкання домашніх та дворових собак, через сади аж до дороги лине з динаміків на мінареті заклик муедзина: «Аллах – великий». В 6-му мікрорайоні Бахчисарая, де вузька полонина старої столиці з її караван-сараями та садами насолоди татарських ханів відкривається степу, багато чого змінилося. Ще 20 років тому там, де пролягає курний шлях з теперішньої провінційної столиці Сімферополя до військової гавані Севастополь, нічого не було, окрім декількох хатинок російських селян. Зараз тут вирує життя: тягнуться вгору будинки, вочевидь, щойно зведені власноруч із нештукатуреної цегли. Квокчуть кури, на верандах під виноградним листям збираються за низенькими - по-східному - столиками родини. Господиня пригощає лахманом, нечувано кріпким татарським супом із баранини, баклажанами та всім, що родить у саду.

У 1989 році тут ще не було нічого, окрім пашні. Татари, нащадки монгольських загарбників, які у ХІІІ столітті спустошили стародавню Росію [так у тексті – прим. УНІАН ], а потім протягом століть панували в Криму, дорого розплатилися за те, що начебто були колаборантами Гітлера підчас ІІ світової війни. У травні 1944 року Сталін наказав запхати їх у товарні вагони та переселити углиб Сибіру чи до Узбекистану. З тих, що були депортовані, 280 тисяч померли протягом перших місяців.

З 1989 року до Криму йде зворотне переселення, яке можна порівняти лише з поверненням народу Ізраїлю до Палестини. Депортовані родини почали повертатися до рідної землі, де обжилися переселенці радянсько-слов’янського походження. Спогади про Крим у засланні не стерлися. Бабусі зберігали у скриньках батьківську землицю, батьки співали старі пісні, і, як тільки імперія рухнула, діти, які стали дорослими жінками та чоловіками, почали пакувати крам.

Близько 250-300 тисяч татар осіли тут, скориставшись сприятливими умовами законодавства молодої держави Україна, якій протягом певного часу належить Крим. За оцінками, вони складають десь 12 відсотків мешканців, у той час як 63 відсотки вважають себе росіянами.

Татарські поселення, такі як 6-й мікрорайон у Бахчисараї, що зросли просто серед поля, свідчать про працелюбність та наявність духу першопрохідців. Їхні ресторани національної кухні, сувенірні кіоски біля старого ханського палацу, де знаходиться оспіваний Пушкіним фонтан сліз, видають (на досаду слов’янських сусідів) їхню підприємницьку жилку. На пагорбі нещодавно відкрито отрутно-зеленого кольору мечеть, у молельні постелено нові килими. Жінки, самовпевнені та в доброму настрої, з відкритими плечима та волоссям – свідчення поміркованого ісламу. Про це також і ввечері на веранді мимохідь завважив господар оселі: зараз у спеку п’ємо тільки чай, а от узимку, та під оселедець можна і горілочку.

На відстані десь півгодини їзди на машині, на Балаклавській вулиці, що на околиці Сімферополя, Олександр Григорович Гаркуша та Рустем Енверович Сітібрамов розбудувалися небезпечно близько один до одного. Підприємець-будівельник Олександр Григорович, здоровезний росіянин з міцною шиєю та маленькими блакитними очима, зовсім почервонів. Він мотляє кипою паперів з печатками: судовим рішенням про його право власності на цю земельну ділянку. З ним ще п’ять друзів. Всі розправили плечі та розставили ноги. Рустема Енверовича це, здається, аж ніяк не вражає. Він тільки мовчазно і повільно опускає вії свої чорних татарських очей, оскільки, як освічена людина, він начебто зморився від нестримного жестикулювання цього росіянина з червоним обличчям. Повільно дратуючись, він нарешті зауважує, що й дитині відомо, за яку дрібницю тут можна купити будь-яке судове рішення. Йому байдужі всі ці паперові посади, бо для нього дійсними є тільки постанови татарського Курултаю, обраного народом представництва, а воно вирішило, що кожний татарин має право будувати в Криму свою домівку, де схоче, на вільних ділянках. Трохи позаду двоє хлопців швиденько щось склепали із цегли просто на степовому ґрунті, поклали кельма та склали руки за голими спинами.

Як вечірня сцена на веранді свідчить про мирний аспект «великого повернення», так і сварка татарина та росіянина на будівельному майданчику демонструє конфліктний потенціал небувалого переселення. Вибухова сила змішання народів постійно вивільнюється у вигляді диких самозахоплень землі та бійок. Приклад російського підприємця на вулиці Балаклавській – лише один з багатьох. Гаркуша взяв в оренду 6 гектарів землі під забудову, де збирався звести багатоквартирні будинки. Щойно почали працювати, з’явилася група татарських «бойовиків», вигнала робітників і протягом декількох днів збудували десяток хатинок площею не більше 10 квадратних метрів. Гаркуша розповідає, що отримав судові рішення, але поліція не має найменшого бажання хапатися за гаряче.

Татарська версія цієї історії стає відомою в організації, яку згадував на будівельному майданчику татарин із втомленими очима, - Курултаї кримськотатарської нації. За даними Курултаю, неофіційних народних зборів, які складаються з 250 членів, а також Меджлісу, виконавчого органу, татари, що повертаються до Криму, постійно скаржаться на несправедливість розподілу землі. Ремсі Ільясов, заступник голови Меджлісу, стверджує, що уряд надав репатріантам землю, але їх майже завжди наділяють землею у сухому степу, у той час коли дорога приміська земля, у тому числі навкруги Ялти, цього бурливого курорту на чорноморському узбережжі, залишається у руках росіян, хоча у 1944 році кожен другий тут був татарином.

Така несправедливість – реальна чи гадана – веде до того, що привласнення землі з боку татарських поверненців відбувається у вигляді дикого самозахоплювання. Деякі, спочатку незаконні, поселення протягом часу легалізували. 6-й мікрорайон Бахчисараю – один таких. Але й досі вночі з’являються на вільних ділянках десяток-другий дрібних хатинок з одним віконцем та дверцятами. З них почнеться нове поселення. Оскільки поліція боїться втручання, володарі залишаються ні з чим.

Земельний конфлікт дає силу старій взаємній неприязні росіян та татар. Російська більшість і без того боляче сприйняла те, що після розпаду СРСР Крим залишився Україні. Українські установи в Ялті прикрашені російськими прапорами, як тут і було. З радянських пропагандистських плакатів вітають російську батьківщину юні піонери. А увечері після роботи чутно, як жіночі голоси меланхолічно співають «И Ленин такой молодой».

Для Олега Родівілова, голови «Російсько блоку» в Криму, зрозуміло, що татарські земельні захоплення є нічим іншим, як часткою «по-східному підступного» великого плану Меджлісу, «нелегальної організації» поверненців. Насправді план передбачає, що татари у таємному союзі з київською «українською» владою хочуть крок за кроком видавити росіян з Криму. Кінцева ціль – «нове Косово», мусульманський «режим апартеїду», при якому росіян будуть лише терпіти поряд з «державним» татарським народом.

Насправді татарське керівництво майже не робить нічого такого, задля того щоб такі побоювання поширювалися. Члени Меджлісу Алі Хамсін, Заір Смедляєв і Зевчет Куртумєров заперечують навіть татарську державність як ціль. Але рішуче вимагають визнання татар «корінним народом» Криму. Татарська, отже, має бути другою, окрім української, державною мовою «Кримськотатарської автономної республіки» у складі України. Російська, навпаки, має визнаватися як мова меншини. На аргумент, що росіяни з двома третинами ніяк не можуть вважатися меншиною, відповідь така: до того, як росіяни захопили землю, татари були більшістю.

Відносини обох сторін між собою понівечені глибоким невдоволенням, таким, як на Балканах, що стало коренем конфлікту між слов’янами та мусульманами. Кліше татарина – підступний та жорстокий. Він, мовляв, тільки й чекає, як розбагатіти за рахунок росіянина та змусити його потім «вмитися у власній крові». Таке тлумачення зустрічаєш серед росіян на кожному кроці. Ніякого співчуття депортованим немає. Поки чуєш від чоловіків відточені аргументи про те, що сталінська депортація мала «гуманітарні цілі», жінки з поволокою на прекрасних очах жаліються, як там, де колись були «чудові персикові сади», розростаються бур’яни татарських «гетто». І навпаки, в татарському середовищі, навіть у Меджлісі, беззаперечною є думка, що росіяни ностальгують по всьому «радянському» та оспівують сталінізм. Вони сприймаються, як «варварські свині», що руйнують мусульманські цвинтарі та мечеті, а це є відкритим проявом загального слов’янського культурного імперіалізму.

На 6-й мікрорайон, татарський квартал у Бахчисараї, опустилася темрява. Той, хто зараз тут у гостях, мусить залишатися до ранку. Вулиці темні, а керовані росіянами установи ніяк не спромоглися вирішити, чи покласти тут асфальт та поставити ліхтарі. Каву та печиво подано, а розмови на веранді під виноградною лозою стають такими ж похмурими, як ніч навкруги. Фотографій більш, ніж достатньо: розбиті голови, закривавлені обличчя, жертви останніх зіткнень. Постійно деренчить телефон. Останні новини одні й ті ж: про спаплюжені могильні пам’ятники та побитих юнаків. Неспокійно вночі у персиковому саду в Криму.

Конрад Шуллер,Frankfurter allgemeine Zeitung

Переклад - Дмитро Ремественський