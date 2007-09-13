Cуд не скасовував тимчасового обліку громадян України, які перетинають кордон

Державна прикордонна служба України заявляє, що суд не скасовував тимчасового обліку громадян України, які перетинають державний кордон.

Як ідеться у заяві для ЗМІ, переданій агентству УНІАН, Держприкордонслужба продовжує здійснювати облік згідно з чинним законодавством.

У заяві зазначається, що “у ЗМІ з’явилася інформація про рішення Окружного адміністративного суду м. Києва за позовом громадянина ГОЛОДНЯКА М.В., з якої слідує, що нібито “суд скасував положення про тимчасові картки обліку на кордоні”, що не відповідає дійсності”.

Положення Інструкції про порядок тимчасового обліку громадян України, які перетинають державний кордон України, що затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби, зареєстрованим у Міністерстві юстиції, суд не скасовував, йдеться у заяві.

З урахуванням зазначеного, органи охорони державного кордону продовжують здійснювати тимчасовий облік громадян України, які перетинають державний кордон.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня на прес-конференції в УНІАН заступник керівника штабу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола ОНІЩУК заявив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав неправомірною вимогу прикордонної служби заповнювати картку тимчасового обліку під час перетину громадянами України кордону на період до проведення виборів.

Він повідомив, що напередодні суд за позовом громадянина України ГОЛОДНЮКА прийняв рішення, яким повністю задовольнив його вимоги стосовно того, що під час перетину громадянами України держкордону на період до проведення виборів, вимога працівників органів Державної прикордонної служби щодо обов’язкового заповнення картки тимчасового обліку є неправомірною.

М.ОНІЩУК нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з конституційним поданням до КС з приводу визнання неконституційними обмежень, встановлених законом про вибори народних депутатів, щодо громадян України, які виїхали за кордон і в період за три дні до початку виборів не зможуть повернутися в Україну.