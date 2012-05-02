Freedom House опустив Україну в рейтингу свободи преси на 9 позицій

Україна опустилася на 9 позицій у рейтингу свободи преси, який щорічно складається міжнародною правозахисною організацією Freedom House.

Згідно з опублікованою 1 травня доповіддю про стан свободи преси в 2011 році, Україна посідає 130 місце, поділяючи його з Південним Суданом. Загалом у рейтингу беруть участь 197 країн і територій, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

Freedom House відзначає погіршення стану свободи преси в Україні, оцінку якого організація погіршила до 59 балів (за рік до того - 56).

Згідно з доповіддю, це сталося в результаті посилення державного контролю над засобами масової інформації. Власники засобів масової інформації дедалі частіше зустрічаються з політичним тиском щодо змісту в їх медіа, йдеться в доповіді.

Україна входить до групи із 72 держав з частково вільним станом свободи преси, займаючи одне з останніх місць у своїй групі. 66 країн було оцінено як вільні, невільні – 59.

У рейтингу свободи преси в Центральній і Східній Європі Україна займає 20 рядок. Росія – 24, Польща – 5. На першому місці розташовується Естонія, на другому – Чехія, третьому – Словаччина. На думку організації, найгірша ситуація зі свободою преси в регіоні склалася в Казахстані (26 місце), Білорусі (27), Узбекистані (28), Туркменістані (29).

Загальносвітовий рейтинг очолюють Фінляндія, Норвегія, Швеція, які поділяють першу позицію, на четвертому місці виявилася Бельгія. П`яту позицію займають Данія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія. Росія поділяє із Зімбабве і Азербайджаном 172 місце в рейтингу.

Рівень свободи преси в Польщі такий самий, як в Словенії, на Тайвані, у Тринідад і Тобаго (47 місце).

Найгірше в світі зі свободою преси, на думку Freedom House, справи у Білорусі (193), Еритреї (194), Узбекистані (195), Туркменістані (196), Північній Кореї (197).

Freedom House заявляє про значне поліпшення стану свободи преси в Єгипті, Лівії, Тунісі, яке сталося в результаті Арабської Весни.

Організація наголошує, що в таких «авторитарних державах» як Китай, Росія, Іран і Венесуела, використовувалися різні методи для збереження жорсткого контролю над пресою, зокрема затримання й ув`язнення критикувальників, закриття ЗМІ й порушення справ проти журналістів.

У 2010 році Україна займала в рейтингу свободи слова Freedom House 115 місце, в 2011 – 121 місце.

У рейтингу за 2010 рік оцінювався стан свободи преси в 2009 році, в рейтингу за 2011 – в 2010 році, за 2012 рік – в 2011 році.

Роком раніше Freedom House погіршила ступінь свободи преси в Україні, яка перемістилася в групу «частково вільних».