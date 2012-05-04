Театралізоване дійство: як суди зловживають правом на арешт

Переповненість українських в’язниць – це наслідок невиконання Україною пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі Харченко проти України. Проте українські суди нехтують рішеннями Європейського суду.

Ініціативна група у вигляді театралізованого дійства продемонструє, яким чином українські суди ухвалюють рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зловживаючи своїм правом на арешт.

Місце: Вища рада Юстиції, місто Київ, вулиця Артема, 89.

Дата: 07.05.2012 року (понеділок).

Час: 10 година 30 хвилин.

Також о 14 годині в приміщенні Києво-Святошинського районного суду міста Києва відбудеться чергове слухання у справі «васильківських терористів» під адресою: вул. Мельниченка, 1.

Контактна особа: Андрій Діденко, тел.: 093 9852574.