Театралізоване дійство: як суди зловживають правом на арешт
Переповненість українських в’язниць – це наслідок невиконання Україною пілотного рішення Європейського суду з прав людини у справі Харченко проти України. Проте українські суди нехтують рішеннями Європейського суду.
Ініціативна група у вигляді театралізованого дійства продемонструє, яким чином українські суди ухвалюють рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зловживаючи своїм правом на арешт.
Місце: Вища рада Юстиції, місто Київ, вулиця Артема, 89.
Дата: 07.05.2012 року (понеділок).
Час: 10 година 30 хвилин.
Також о 14 годині в приміщенні Києво-Святошинського районного суду міста Києва відбудеться чергове слухання у справі «васильківських терористів» під адресою: вул. Мельниченка, 1.
Контактна особа: Андрій Діденко, тел.: 093 9852574.