ООН прийняла декларацію про права корінних народів
Декларацію готували 22 роки
Генеральна асамблея ООН прийняла декларацію про права корінних народів, повідомляє РІА «Новости».
Декларацію, яку готували 22 роки, підтримали 143 держави з 192. США, Канада, Нова Зеландія й Австралія проголосували проти цього документа, Росія й ще десять країн утрималися.
Декларація проголошує право корінних народів на самовизначення, землю й природні ресурси, що зустріли оваціями багато делегацій у залі Генасамблєї.
"Корінні народи при здійсненні їхнього права на самовизначення мають право на автономію або самоврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів і засобів фінансування їхніх автономних функцій", - йдеться в декларації.
Документ зазначає, що корінні народи стали жертвами історичних несправедливості у результаті їхньої колонізації, вигнання з багатих ресурсами земель, що позбавило їх права на розвиток.
"Корінні народи не підлягають примусовому видаленню зі своїх земель або територій. Ніяке переміщення не здійснюється без вільної, попередньої й усвідомленої згоди корінних народів", - свідчить одне з ключових положень.
Генсек ООН Пан Гі МУН назвав ухвалення цієї декларації "історичним тріумфом корінних народів світу".
"Це історичний момент, що свідчить про те, що держави-члени ООН і корінні народи подолали суперечності, які розділяли їх у минулому, й вирішили разом рухатися далі шляхом захисту прав людини, справедливості й розвитку для всіх", - йдеться в його заяві.
Декларації, прийняті Генасамблеєю ООН, не мають законодавчої сили для держав і не накладають зобов`язань на уряди.
За даними ООН, у світі до корінних народів належать 370 мільйонів осіб у більш ніж 70 країнах, багато хто з яких перебуває на межі зникнення.