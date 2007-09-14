Генеральна асамблея ООН прийняла декларацію про права корінних народів, повідомляє РІА «Новости».

Декларацію, яку готували 22 роки, підтримали 143 держави з 192. США, Канада, Нова Зеландія й Австралія проголосували проти цього документа, Росія й ще десять країн утрималися.

Декларація проголошує право корінних народів на самовизначення, землю й природні ресурси, що зустріли оваціями багато делегацій у залі Генасамблєї.

"Корінні народи при здійсненні їхнього права на самовизначення мають право на автономію або самоврядування в питаннях, що відносяться до їхніх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів і засобів фінансування їхніх автономних функцій", - йдеться в декларації.

Документ зазначає, що корінні народи стали жертвами історичних несправедливості у результаті їхньої колонізації, вигнання з багатих ресурсами земель, що позбавило їх права на розвиток.

"Корінні народи не підлягають примусовому видаленню зі своїх земель або територій. Ніяке переміщення не здійснюється без вільної, попередньої й усвідомленої згоди корінних народів", - свідчить одне з ключових положень.

Генсек ООН Пан Гі МУН назвав ухвалення цієї декларації "історичним тріумфом корінних народів світу".

"Це історичний момент, що свідчить про те, що держави-члени ООН і корінні народи подолали суперечності, які розділяли їх у минулому, й вирішили разом рухатися далі шляхом захисту прав людини, справедливості й розвитку для всіх", - йдеться в його заяві.

Декларації, прийняті Генасамблеєю ООН, не мають законодавчої сили для держав і не накладають зобов`язань на уряди.

За даними ООН, у світі до корінних народів належать 370 мільйонів осіб у більш ніж 70 країнах, багато хто з яких перебуває на межі зникнення.