Вибори на Волині можуть бути сфальсифіковані

Громадські організації Волинської області передбачають можливість фальсифікації результатів дострокових парламентських виборів у регіоні. Про це заявили учасники засідання Незалежного громадського прес-центру «Волинський вибір – 2007», присвяченого питанням впливу громадських організацій на чесність та прозорість виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, регіональний координатор Програми довгострокового спостереження за виборами до Верховної Ради України у Волинській області Михайло ШЕЛЕП вважає, що під час підрахунку голосів «може бути спокуса» сфальсифікувати результати виборів. Він пояснив, що через мізерну оплату праці членів дільничних виборчих комісій «гонорари» партій, які вони представляють, можуть спокусити до нечесних дій.

Зважаючи на це, повідомили учасники засідання, громадські організації Волині вже сьогодні проводять роботу, спрямовану на інформування виборців, зокрема сільського населення, про їхні права та обов`язки, хід виборчого процесу, спостереження за підготовкою до виборів та навчання членів виборчих комісій з метою підвищення якості проведення виборів.

За результатами спостереження за процесом виборчої кампанії на території Волинської області протягом 19 серпня - 2 вересня Громадянська мережа “Опора” оприлюднила звіт, у якому констатує, що окружні виборчі комісії працюють без серйозних порушень та перешкод. Під час спостереження були зафіксовані лише незначні порушення в їх роботі. Водночас, зазначається у звіті, викликають занепокоєння проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, які спостерігаються майже в кожній комісії.

Також, за оцінками спостерігачів, під час спостереження було зафіксовано низку прикладів ведення явної чи прихованої агітації посадовими особами. Ці випадки вже набувають більш масового характеру, свідчать їх дані. Водночас, кількість посадових осіб, які беруть участь у виборах та пішли у відпустку, є незначною.

Загалом, зазначають спостерігачі, агітаційна кампанія проходить вільно, але фіксувалися поодинокі факти перешкоджання її веденню. Також було зафіксовано ряд порушень під час ведення агітації суб`єктами виборчого процесу. В основному, вони пов`язані з поширенням матеріалів без вихідних даних, не вказуванням реальних накладів, надання безкоштовних товарів або послуг, задіяння неповнолітніх у ведені агітації тощо.