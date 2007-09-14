Заходи пам`яті Георгія Гонгадзе

14 вересня об 11.00 в приміщенні Національної спілки журналістів України (вул.Хрещатик, 27а, другий поверх, конференц-зал) відбудеться прес-конференція пам’яті загиблих журналістів. В прес-конференції візьмуть участь голова Національної спілки журналістів України Ігор Лубченко та представник оргкомітету з проведення на Майдані Незалежності 16 вересня о 19.00 акції пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів.

16 вересня о 16.00 у київській церкві святого Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12) відбудеться панахида за упокій душі Георгія Гонгадзе. За життя Георгій відвідував цю церкву, і саме туди прийдуть його згадати друзі і знайомі, журналісти і просто небайдужі громадяни.

16 вересня о 19.00 на Майдані Незалежності журналісти, громадські активісти та небайдужі громадяни проведуть акцію „День пам’яті Георгія Гонгадзе”, де вшанують пам’ять Георгія та інших загиблих журналістів, назвавши їх поіменно.

На ці заходи запрошуються всі небайдужі громадяни, які шанують пам`ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів. І, не зважаючи на те, що зараз в Україні проходить виборча кампанія, є величезне прохання до всіх, хто має намір взяти участь в цих заходах, утриматися від використання будь-якої партійної символіки, в тому числі в елементах одягу чи безпосередньо на одязі (футболки, кепки, значки тощо) та агітаційних промов.

Також прохання до тих, хто прийде на акцію на Майдані Незалежності принести з собою квіти, свічками та сірники, щоб взяти участь у спільному запалюванні складеного зі свічок напису.